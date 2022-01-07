三位主任醫生中的老太太讓她們領教了，開口、閉口就是「拿掉」、「切掉」、「割掉」，血淋淋地好像醫院是屠宰場。老太太一出場，大家就噤若寒蟬，只有蕭醫生在旁邊小聲提醒，「這個病人還沒有生育過」、「這個病人今年才三十多歲」……

拿掉、切掉、割掉病人身上的一個器官：子宮或卵巢。

「誰趕上讓她做手術，誰倒楣。」于佳靜撇嘴。

「你看老太太那歲數，經歷過『文化大革命』的人，什麼生死沒見過，哪在乎人身上一個小小的器官。」田原冷笑一聲。

「腹腔鏡要用電腦，她肯定不會，只會開刀。腹腔鏡打洞是鄭主任、胡主任做。你們趕快找熟人，即使開刀，也別攤上她給你們做。」于佳靜縮在被子裡說。

田原心裡忐忑，羅秋艷臉色黯然。

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田原去大廳打電話回來，看見千千在床上抽抽噎噎嚶嚶哭泣，眼淚在小臉上抹得橫七豎八。

于佳靜雖然躺在床上不能動，仍消息靈通，告訴田原：「醫生叫她去，給她做檢查。她小，不能從陰道檢查，只能從肛門。她不幹，跑脫了，跟醫生講，你們不要搞我。」

田原接不上話，這麼點的孩子做這樣的檢查，當然受不了。可不做檢查，怎麼手術呢？

老太太主任怒氣沖沖地進來：「真是壞小孩，從來沒見過這樣壞的小孩。」

千千爸對老太太陪笑：「今晚她媽回來，讓她媽跟她說。」

千千哭也不敢哭了，睜著水汪汪的眼睛一副楚楚可憐的模樣。沒想到，等老太太一出去，她忽地跳下床，「砰」一聲把門推上，衝門大聲喊：「你才是壞老太，最壞的老太。」（二二）