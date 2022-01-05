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美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

住院（二○）

張幸

家屬出去，清潔工之一關上大門，拿一方凳守在門邊，只准出、不准進。也不是絕對不能進，花言巧語、機靈敏捷的家屬她攔也攔不住。

查房一般八點半開始，最晚十點結束。今天不知為什麼查房速度慢，十一點多還沒結束。

十床阿姨躲在廁所的三妹早溜回來了。手術前一天，十床阿姨的丈夫從上海趕來，在手術單上簽字，手術後第二天就回上海了。照顧她的都是娘家親戚。

快到午飯時間，娟子在外面敲窗戶：「三姨，我進不來，把窗戶打開，我把飯給你。」

三姨說：「你去跟她講，剛做完手術的病人要吃飯，你送飯來了，看她敢不讓你進！」

娟子的小臉在窗口露出上半截：「把探視證給我。我剛跟她講了，她說沒有探望證，憑誰都不給進。」

三姨把探視證從窗戶遞出去，娟子還不走：「那只能我一個進去，四舅進不去。是不是我先進去，再把探視證遞出來給四舅？」

「用我的吧！」田原把探視證從窗口遞出去。母親一般下午來，那時查房早結束，探視證一次沒用過。

娟子進來，三姨和四舅跟十床阿姨講話，她過來還田原探視證。

「你跑了十來天醫院，夠辛苦。做完手術就快了，沒幾天就能回家。」田原把探視證放進抽屜，指指凳子示意娟子坐下。

「我還好，我大姨急欸，嘴上不講罷了。」娟子小聲告訴田原，十床阿姨插隊回來，進工廠工作幾年才結的婚。結婚以後兩地分居，三十多歲才生孩子。現在兒子大學還沒畢業，在上海讀書。（二○）

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