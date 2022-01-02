阿普航空／圖

2 和平國

和平國的廣場上有一個大鐘樓，上面的時鐘是倒著走的。傳說這個鐘樓上本來沒有時鐘，但是沒有人記得時鐘是什麼時候出現的。

南來北往的人看起來都很憤怒，儘管有些長老們說，曾幾何時，他們見到的外地人個個面露喜色。其實，外地人這個概念曾經不存在，因為和平國曾經沒有邊界。

大家已經忘記了，他們是如何達到今天這種狀態的。或者說，他們不願意面對自己的選擇，所以選擇忘記曾經做的選擇。

國王悶悶不樂，皇后整天垂頭喪氣，王子和王妃鬧離婚。首相經常暴跳如雷，大臣們都漲紅著臉。

國王說，他對主權感到憤怒。首相說，他對法律感到憤怒。皇后說，她對宮廷感到憤怒。市民說，他們憤怒因為所有人都憤怒。

但是，似乎沒有人渴望知道他們憤怒的原因，也沒有人願意提問。

通常在故事中會講「真話」的「傻子」，開始發揮他的功能了。他拒絕隨波逐流，他看不到波流。

國王嫌他的弄臣，也就是傻子，太開心，不願意他作伴，把他支開了。

傻子四處遊走，輕鬆無比。他不說任何說服人的話，卻能提出很多引出真相的問題。

傻子的角色有點像照妖鏡，又有點像導航燈，是大家需要，卻往往不要的東西。

「誰製造了時鐘，並讓指針不斷旋轉？可以往這邊轉，是否就可以往那邊轉呢？」

「你們在計算什麼？等待什麼？期待什麼？」

「誰劃定了邊界？沒有邊界，哪來的越界？」

「你真正想要的是什麼？這裡有你要的東西嗎？」

傻子的話都是用唱的。

有一天，王子和王妃突然停止了爭執。

「我們在爭什麼？」王子問。

「我不記得了。」王妃很迷惑。

「也許什麼都沒有。」

「可能吧！我想不起來。」

國王和皇后笑容滿面，王子和王妃非常恩愛。首相天天在公園散步，法官經常在湖邊釣魚。大家的工作時間都減半，非常悠閒。

國防部 變成了和平部，司法部 變成了博愛部，國殤日改成了愉悅節。國歌從〈我們要奮鬥〉，變成〈我們在天堂〉。

廣場上的鐘樓沒有鐘，因為大家不計算時間。

從此以前，每個人都過著幸福的生活。

3 礦場奇遇

有一座山，山上有一個礦場，礦場主人是一個叫索尼 婭的女孩。

索尼婭喜歡高地的生活，喜歡獨處。和她在一起的只有一隻羊，還有一個沉默的採礦工人。

附近有一個火車站，是用來運石礦的。火車一周來一次，一次把石礦和礦工帶走、一次把礦工帶回來。如此，礦工每工作一個禮拜，就休息一個禮拜。他認為索尼婭是個好雇主。

索尼婭除了一周一次和火車司機以及礦工打招呼之外，不跟別人說話。她更常說的是回應羊的「咩」。

每天，索尼婭的羊都會自己出去覓食，吃飽了就回來。

有一天，羊回來了，後面跟著一個小孩，看起來像在學羊走路。

不愛說話的索尼婭對小孩說：「你從哪裡來，請回哪裡去。」

小孩好像聽不懂索尼婭的話，開始唱歌、跳舞。

「你能不能安靜點？」

小孩看著索尼婭點點頭，繼續唱歌、跳舞。

採礦工人回頭看到這幅場景，忍不住笑了兩聲，發現索尼婭在看他，趕緊回頭繼續工作。

「好吧！下次火車來的時候，把你一起裝上貨櫃就是了。」索尼婭這麼決定。

小孩一直在唱歌、跳舞。索尼婭和工人吃飯、睡覺的時候，他也沒休息。

火車來了，索尼婭對司機說：「今天比較重。」然後把石礦、工人和小孩都送上了車。

過了幾個月，索尼婭驚訝地發現，火車把礦工送回山上的時候，那個唱歌、跳舞的小孩也來了，而且完全沒有變化。

「不是我帶來的，我上車的時候他就在了。」礦工一下車就聲明。

索尼婭把剛下車的小孩放回車上，火車又開走了。

過了幾個月，唱歌、跳舞的小孩又跟著羊回來了。

羊、火車，羊、火車，小孩反覆地回來。

有一天，索尼婭看到小孩又跟著羊回來，不再想做什麼了。

小孩繼續唱著、跳著，很有催眠效果。索尼婭陷入一陣昏睡，醒來之後發現夜已深，四處一片寂靜。

礦工已回他的帳篷，羊在睡覺。

索尼婭深呼一口氣，微笑著鑽進被窩。（二）