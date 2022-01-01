醫院的夜晚來得特別早，吃了晚飯無所事事，只能在床上乾坐著。坐著、坐著就滑下去躺著，躺著、躺著就犯睏，可天花板幾盞日光燈還是雪亮的。

十一點熄燈後，小崔趴在于佳靜的床頭，低聲跟她說了很久的話。

第七天，一月十一日星期二

早上十床阿姨手術，她丈夫頭天從上海趕過來簽字。

十床阿姨的弟弟、妹妹都來了，又是嚴陣以待的架勢。阿姨被推車推走時，外甥女娟子一時緊張，失聲哭了起來，有點生離死別的意味。

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田原輸了三天血，再抽血化驗，各項指標達到正常。

教研室的兩位前輩大姐來探望田原。星期二是系裡的開會日，平時除了上課，只有星期二上午去教研室碰頭。去了以後，有會開會、有信取信、有錢領錢、有事辦事。看來這個星期二的事就是委託兩位大姐探望田原，兩人帶來一大堆營養品。

每張病床只分配一只方凳，于佳靜的乾媽把她們的方凳讓出。鄭大姐脫下呢大衣，儀態萬方地坐下。

楊大姐坐在另一只方凳上，幫田原抻平床尾起皺的床單、被褥：「你就安心住院吧。你班上的學生──我已經按照你留下的大綱，帶他們複習過了，下周期末考試完了就沒事了。」

「麻煩楊大姐了！」田原很感激，平日大家都是君子之交淡如水，哪想到有一天會生病住院，讓人家幫忙代課監考。

「好好養一養。」楊大姐說，「前一陣我就看你臉色不對，蠟黃、蠟黃的。」

「哪只前一陣，」鄭大姐說，「剛分配來時臉色就不好，那時我不是還跟你說吃點阿膠嘛。」

田原無話，心裡懊悔。兩年一次的體檢，她因出差沒趕上，事後也懶得去補檢。要是那時候檢查出來，說不定早就動手術了。（一六）