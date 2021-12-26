黎櫻打電話到溫家找溫太太，意外的順利。溫太太要她去家裡談，當然挑的是溫楚不在的時候。溫家在半山，寬敞豪華的屋宇和黎櫻想像的差不多，只是溫太太實在年輕。雖說有錢人重視保養，但怎麼看，溫太太都不可能超過四十歲，難道是後母？溫楚很少提家裡的事，黎櫻一時不知怎麼稱呼。

溫太太倒是落落大方，要傭人倒茶，還端來一碟草莓。溫太太說：「我是溫楚的大嫂，我婆婆去加拿大 了。」

黎櫻恍然，是啊，溫楚的大嫂也是溫太太。溫楚提過他有兩個哥哥、兩個姊姊，他是老么。

「黎小姐，你來以前，我先了解了一下你的情況，希望你別介意。我也是希望，找一個對大家都好的方法解決問題。我和溫楚的大哥結婚多年，一直沒有孩子。如果你想生下溫楚的孩子，我們願意收養。你想嫁進溫家，那是不可能的。現在想拿掉孩子，也晚了些。」

溫楚大嫂的視線在黎櫻微微隆起的小腹上略作停留，臉上浮現從容的微笑，招呼她吃草莓：「你害喜嗎？可能會喜歡吃酸的。」

黎櫻覺得自己失去了主導權，她望著雞蛋 大小的草莓，不吃，也不說話。

溫楚的大嫂繼續說她的計畫：「我們會送你到國外，英國或美國，你來選，澳洲 和加拿大都可以。孩子生下後，我帶回溫家，你留下來讀書，學費、生活費我出。你可以有一個不同於現在的未來，還可以擺脫你媽媽。」

黎櫻知道，為了自尊她應該拒絕。但是曾經因為貧窮而受到的委屈，使她興起至少她的孩子不必像她一樣捱窮的念頭。（七）