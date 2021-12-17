很多年前建祥就開始做生意，還算成功吧！他一度認為自己是台山縣首富，後來見的世面多了，謙虛成為本鄉首富。前幾年他損失不少錢，負債累累，自動降格為梁丙子村首富，低調了挺長一段時間。

幾年前，他將縣城的酒店、歌廳和服裝廠等等實體生意出手轉讓，去離縣城不太遠的地方租了個荒山──租期七十年──開間農家飯店，又虧得一塌糊塗。正當他一籌莫展，想要申請破產 的時候，有大財團看中了他租來的荒山，買下做成別墅區──於是建祥暴富。

我第一次通知建祥回村遷墳時，他正處於破產邊緣，所以跟我撒潑。偷偷摸摸將我剛弄好的新墳偷至永久墓地，是在賣山暴富之後。

令人覺得奇怪的是，這天建祥自己回村喝喜酒，老婆、孩子、孫子都沒回。要知道，他和他的家人最恨錦衣夜行，暴富之後不回來喝喜酒，肯定另有原因。

建祥喝完喜酒，走出祠堂傻了眼。寶馬車像四腳朝天的大烏龜翻倒過來啦。

那可是新買的寶馬車，建祥氣到發瘋，第一時間報警。可員警也無能為力，沒監控，半條村子酒氣沖天，大家紛紛表示，自己跟此事毫無瓜葛。最後村長大發慈悲，組織村民幫建祥把烏龜翻過來。車頂毀了，側板、車門扭曲，一大半玻璃被擠壓變形、破裂──開肯定還能開，樣子醜一點而已──不過開著、開著，車身有散架的危險。

我遠遠站著觀望這一鬧劇，想對建祥說幾句撫慰的話，但又不知從何說起。

過後有人告訴我，建祥老婆生病住院，所以沒回梁丙子村喝喜酒。（二八）