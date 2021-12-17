大川捂著臉，站在那兒不哭也不叫，還帶著稚氣的臉上瞪著泛出恨意的眼睛，一眨不眨地望著父母。

7

晚上他們夫妻倆在床上小聲嘀咕了許久，商量如何處理這包累贅。它留在家裡，就像一個炸彈，隨時都可能引爆。扔哪兒去呢？最後商定，劉嫂再到火車站那些遠一點的地方看看去。

「噓！別出聲──」劉強抬起身體，外間屋裡窸窸窣窣像有什麼響動。凝神聽了聽，又沒有聲音。

「別疑神疑鬼了！房門早閂上了，我檢查了兩次。」

第二天早上，劉家父子出門後，劉嫂心神不定地收拾好房間，又提著空菜籃出了門。乘了公共汽車 到了火車站，但一到那，她的心就涼了。站前的廣場、售票處、候車室、商店、廁所……都擠滿了串聯的學生，所有的人都在其他人眼皮底下，別說一個布包──掉一根針都被看得清清楚楚。

劉嫂又去了長途汽車站，打算去城郊鎮上看看。在售票處排隊，看看快到售票窗口了，她突然被旁邊一個窗口前爆發的爭吵吸引。

「售票員，我不走了，我退票！」一個戴眼鏡的年輕人滿頭是汗，擠到那排隊伍前頭。

「按規定，開車前十分鐘停止退票。你乘這車離開車只有四分鐘了，不能退票。」

「那不是我的責任呀！你們檢查行李，要沒收我的學校教科書，說是『封、資、修』毒品 。」

「那是紅衛兵糾察隊，與我們客車站售票處無關。」

劉嫂聽了心裡一驚，退出行列，到發車處瞧看。幾輛客車正在檢票，車門旁檢票員身邊站著紅衛兵，緊盯著上車的乘客不停盤問：「報家庭成分！」「你包裡裝的啥？」看到眼前情景，劉嫂完全洩氣了。（四）