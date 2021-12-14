王幼嘉／圖

劉嫂請了三天病假，其實她並未生病。昨晚一宿又沒睡好，早晨剛起床就頭暈暈的。從裡屋出來，她不由得兩眼又望向堂屋牆邊的平頂櫃。櫃後牆上方端端正正貼著紅光滿面的領袖像，櫃頂上卻空蕩蕩的沒任何東西。

劉嫂心裡也空空的沒著落，又像壓著石塊直往下沉──才兩天呀！兩天前那櫃頂上還立著一座雪白的石膏像哩，真後悔啊，誰讓她匆匆忙忙去換那要命的燈泡呀！

1

前日早晨天氣陰沉，丈夫和兩個孩子先出門，劉嫂準備離家，堂屋裡電燈突然熄了。撥動牆上開關幾次都不亮，於是站上凳子，擰上一個新燈泡。燈亮了──果然是燈泡壞了。

下凳時人沒站穩，伸手扶櫃，竟將石膏像碰倒掉地上，嘩啦一聲摔成一堆碎片。唉呀！劉嫂全身血液一下子湧上頭頂──那是偉大領袖的塑像呀！她好似猛地墜入了冰水。

趕緊幾步跨到房門邊，耳緊貼著門──門外沒動靜。輕輕拉開一條門縫往外瞄──門外無人。再將門拉開一些，頭伸出門外兩邊瞧，院內四處沒人影，她這才捂著咚咚亂跳的胸口，飛快地將門關嚴閂上。

心慌得攤著兩手，不知乍辦好。她在房內四處亂轉，終於從衣櫥裡扯出半截舊床單，趕緊鋪在櫃前地上，兩手不聽使換哆嗦著將石膏像碎塊撿到舊布上，抓過門後掃帚，將碎渣掃一堆捧上去，再伸著食指將碎未一點一點地從地皮裡摳出來。最後眼睛幾乎貼到地面，一寸一寸地細看過再無白色粉末，才手撐著腰，直起上身想要站起來。腿卻痠麻得不聽使換，頭暈目眩，一屁股重重地坐到地上，長長地吁了一口氣。

劉嫂心裡直罵丈夫劉強蠢，這傻子兩周前將這石膏像「請」──這東西神聖，不能說「拿、帶、搬」，只能畢恭畢敬地「請」回家來，她心裡就起了疙瘩。領袖塑像──別人敬而遠之，惟恐惹麻煩，他卻往家裡拿──噢，不，往家裡「請」。

人們著魔般搜集領袖像章，銅的、鋁的、瓷的、塑膠的，小如指甲蓋、大像小臉盆，劉強同兩個兒子搜羅了大半抽屜，她從沒說什麼。像章那東西結實不易損壞，但石膏像鬆脆呀！他將這麻煩「請」了回來，這麼快就摔碎了！我的天呀，乍辦啊？

文革這幾月，整個城裡像被捅了巢穴的馬蜂窩亂作一團，批鬥、遊街、抄家、毒打、自殺……雖說她和劉強都是從城郊窮苦農家進城當工人，根正苗紅的「紅五類」，歷次政治運動從未吃苦頭。但是當下大家都像打著燈籠一樣，在人堆裡揪階級敵人，監視、告密、揭發，同事、鄰居、朋友、親戚，甚至家人互相檢舉，一丁點小事，都會被上綱上線成為罪惡，何況毀壞領袖塑像這樣十惡不赦的大罪呢！

法院上周剛宣判了兩個現行反革命犯：一個開會時把有領袖像的報紙塞屁股下墊坐，一個寫大字報將領袖「万壽無疆」的「万」字寫成了「无」。他們都還沒像她這樣，毀壞了偉大領袖的分身呢！

劉嫂急得昏頭脹腦，眼前全是那一堆白花花的石膏像碎片。

2

兩周前石膏像進門那天，傍晚劉強下班回到家，興沖沖地剛進屋，就喜笑顏開地捧出一個紙盒，輕輕放到飯桌上。

「你們快來看，看我請回來了什麼？」耐不住高興的聲音，比平常高了許多。

「什麼寶貝？還『請』回來呢！」劉嫂將剛燒好的白菜豆腐湯捧到桌前，「挪開一點，菜來了！」

「爸爸、爸爸！什麼好東西呀，蛋糕嗎？」小川從裡屋跑出來，仰著臉問。

「就知道吃！」劉強回了小兒子一句，轉頭對妻子說：「這是偉大領袖的石膏像呀！」

「什麼？石膏像！還不趕快找地方放好！」劉嫂趕緊將平櫃頂上的雜物拿開，劉強輕輕打開紙盒，小心翼翼地捧出暖水瓶高的雪白石膏像，端端正正地擺放在櫃頂上。小川伸手剛要摸，就被父親一掌拍開，「不許摸！記住啊，不准碰！」

說話間，在中學讀初二的大兒子回來了。大川推門一見到石膏像，就三步併做兩步蹦到平櫃前，興奮得直嚷：「偉大領袖！偉大領袖！」忙不迭掏出語錄本，恭恭敬敬地站直身子，舉起右手揮動著「紅寶書」，激動地喊叫：「敬祝我們的偉大導師、偉大領袖、偉大統帥、偉大舵手萬壽無疆！萬壽無疆！萬壽無疆！」然後才轉過身來，「媽，我餓了！」

劉嫂心裡很鬱悶。他們家才兩間小屋，本來就很窄，這「請」來的石膏像占了堂屋主位，家裡一切動靜全在偉大領袖眼皮底下，她感到實在彆扭。

「不知道你把這石膏像請回來幹什麼？」她冷冷地問。

「嘻嘻！廠裡分發石膏像，我們車間分到三，一大的放車間、兩小的給工人。」劉強笑了笑，「我沒與人爭。看看沒人要，才請了一尊……」

「你倒好！為啥別人不請，你知道嗎？沒長心眼！」她拈起一片豆腐，忍不住數落丈夫。

「請一尊石膏像有什麼呀？」劉強不解，也有些不服氣。（一）