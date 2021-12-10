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中年心事（全文完）

海沂

「哎，你一向有主意，我勸不動你。明天幾點的飛機？我幫你叫車，行李裝好了？重要的東西千萬別落下。以後回Q城，隨時歡迎你和吉米來我家住。」辛籽的話裡滿是媽媽般的關心和體貼。

「親愛的，謝謝！我已經訂好車了。我不是小孩子，沒問題的。倒是你，對你女兒，別逼得太緊。」

「我知道。你老媽這邊，我會常來探望，放心吧！」

顏清凡本想擁抱道別，卻怕感染病毒，只對她的好朋友擺了擺手。

第二天早上，街頭一片沉寂，顏清凡跟吉米一路暢通無阻，到達機場，眼見的是另一番景象。入口處排起長隊，幾個穿防護服的人，手持測溫槍，對他們一一測試體溫。看似嚴陣以待，實際上並不嚴格。

吉米很興奮，他拿著手機不斷拍照，嘴裡說：

「My god, cool！It's really cool！媽媽，你看穿防護服的人，像不像恐怖電影裡的人物。」

「別光顧拍照，拿好你的護照。」顏清凡提醒兒子。

「媽媽，你覺得姥姥能照顧好查理嗎？」

「沒問題的，貓個性獨立，喜歡自己玩。」

「媽媽，我看你有點像貓，不喜歡爸爸，樂於一個人玩。」

顏清凡心頭一驚，不覺得打量起兒子來。她一直當吉米是小孩，看來大人之間的事，即使不說，孩子也能敏銳地覺察到。

「呵呵呵，我說著玩的。」吉米笑著，跑到她的前面去了。

上了飛機，她坐在靠窗的座位上，幫兒子拉了拉安全帶，看著飛機在跑道上緩緩滑行，枯黃斑禿的草地上泛起星星點點的新綠。她院子裡過了一冬的花花草草，現在如何？她急不可待地希望飛機快點加速、快點起飛，掙脫羈絆，飛向高空，飛向讓她莫名激動又不免惶恐的遠方。（全文完）

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