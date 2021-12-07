從小到大，我所有的努力都是為了獲得友情。早在七、八歲時，有一回，我為了引起一個新來夥伴的注意，竟當眾表演起「翻跟斗」和「吃草」，還假裝吃得津津有味，惹得眾人目瞪口呆，拿我當怪物看待。很多年後的今天，我仍經常想起當年的場景。

現在，如果再讓我遇上相同的情況，我不敢確定自己是否有足夠的勇氣。這個春天，我好像不是在等待大伯的故人，而是某個能將我帶離這個小鎮的人，一個真正的朋友。我從沒有想過，要選擇什麼樣的人做朋友，但這樣的人一旦站在我面前，我馬上就能感知到。

現在，整個瓦當鎮，唯一願意和我說話的人就是羅老頭。他每次看見我，都會問：「他們來了嗎？」「來了一定要告訴我啊！」

他仍然每天去河邊釣魚 ，那是必經之路，所有車子、行人都要走過河上的水泥橋，才能進入瓦當鎮。

那天早上，我下了夜班，回到伯父的房子裡。當迷迷糊糊快睡著時，聽見外面傳來一陣砰砰的聲響，一個年輕人氣喘吁吁的，從那敞開的木門外衝進來。他的背上趴著一個獨腿老人，灰白的頭髮被風吹得凌亂，嘴唇不停地蠕動著，卻說不出一句完整的話。年輕人自稱是老人的侄兒，他們來自一個叫石浦的地方，來尋找我的伯父。

年輕人罵罵咧咧，向我訴苦：「我可被這老傢伙害慘了。」

原來，這一路上，老人躺在平板車上，由年輕人推著前行。當遇上溪流或台階，他就將老人與平板車暫時分開，到前方平坦的道路上再度會合。如此，他們晝行夜宿，逢人便問，終於找到這裡。

儘管已是意料之中，伯父離去的消息還是讓老人泣不成聲，眼淚從那張如樹皮般皺縮的臉龐上，不斷滾落下來。（六）