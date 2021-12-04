冬之二三事（全文完）

回到家以後，我給自己泡了茶，坐下休息，覺得自己和歐椋鳥的作息時間其實也差不多，只不過我是獨行，牠們是群居。

我喝著茶，正盤算著晚餐的菜單，突然聽見有人敲門。

「呵、呵、呵。」我還沒開門，就聽見聖誕老人的笑聲。

「是您嗎？」我一開門，就看見門外站著標準形象的聖誕老人，紅衣紅帽、粗皮帶、黑皮靴。

「是我。你知道我會來嗎？」

「不知道欸。」

「沒關係，反正我來了。」

「要不要進來？」

「我倒是願意，但是我在趕時間。」

「真可惜，我很想邀請您共進晚餐。」

「呵、呵、呵，我的午餐還沒消化完呢！」他拍拍自己圓鼓鼓的肚子。

「好吧！那您慢慢消化。」

「我要送你一樣東西。」他的聲音聽起來有點興奮。

「好。」我等著。

聖誕老人向前走了一步，靠我很近，幾乎碰到我的鼻子。

我居然沒有往後退，自己都有點驚訝。

聖誕老人小聲地說：「美麗的東西。」

「美麗的東西？」我問。

「這裡。」他指指我的心，然後指指他自己的心。

「謝謝。」我很自然地回應著，並不理解自己說的話。

然後他眨眨眼說：「我走了哦！還有很多門要敲。」

「希望我們下次見面，不必隔這麼久。」

「從來沒隔那麼久吧？」他眨了眨眼。

我想起了銀行的服務員、神奇的甜甜圈、在五金行門口遇到的女人、還有歐椋鳥。

「從你第一次認出我到現在，過了多長時間呢？」他又眨了眨眼。

我明白了。聖誕老人總是在附近。我在今天之前，肯定也遇到過他的，只是不記得而已。

「那我們不分開？」我伸出手。

「是的！呵、呵、呵。」聖誕老人伸出拇指和小指，跟我打了勾勾。

我和聖誕老人的約會變成了約定。（全文完）