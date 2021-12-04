我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

冬之二三事（全文完）

孫愷愉

回到家以後，我給自己泡了茶，坐下休息，覺得自己和歐椋鳥的作息時間其實也差不多，只不過我是獨行，牠們是群居。

我喝著茶，正盤算著晚餐的菜單，突然聽見有人敲門。

「呵、呵、呵。」我還沒開門，就聽見聖誕老人的笑聲。

「是您嗎？」我一開門，就看見門外站著標準形象的聖誕老人，紅衣紅帽、粗皮帶、黑皮靴。

「是我。你知道我會來嗎？」

「不知道欸。」

「沒關係，反正我來了。」

「要不要進來？」

「我倒是願意，但是我在趕時間。」

「真可惜，我很想邀請您共進晚餐。」

「呵、呵、呵，我的午餐還沒消化完呢！」他拍拍自己圓鼓鼓的肚子。

「好吧！那您慢慢消化。」

「我要送你一樣東西。」他的聲音聽起來有點興奮。

「好。」我等著。

聖誕老人向前走了一步，靠我很近，幾乎碰到我的鼻子。

我居然沒有往後退，自己都有點驚訝。

聖誕老人小聲地說：「美麗的東西。」

「美麗的東西？」我問。

「這裡。」他指指我的心，然後指指他自己的心。

「謝謝。」我很自然地回應著，並不理解自己說的話。

然後他眨眨眼說：「我走了哦！還有很多門要敲。」

「希望我們下次見面，不必隔這麼久。」

「從來沒隔那麼久吧？」他眨了眨眼。

我想起了銀行的服務員、神奇的甜甜圈、在五金行門口遇到的女人、還有歐椋鳥。

「從你第一次認出我到現在，過了多長時間呢？」他又眨了眨眼。

我明白了。聖誕老人總是在附近。我在今天之前，肯定也遇到過他的，只是不記得而已。

「那我們不分開？」我伸出手。

「是的！呵、呵、呵。」聖誕老人伸出拇指和小指，跟我打了勾勾。

我和聖誕老人的約會變成了約定。（全文完）

上一則

果仁之語（下）

下一則

遇見天使

延伸閱讀

熊闖入家 加拿大80歲勇翁拳頭擊退 「打了熊鼻好幾下」

熊闖入家 加拿大80歲勇翁拳頭擊退 「打了熊鼻好幾下」
芝梅西百貨聖誕櫥窗登場 敘述小馴鹿勇敢高飛

芝梅西百貨聖誕櫥窗登場 敘述小馴鹿勇敢高飛
芝加哥梅西聖誕櫥窗登場 藍色小馴鹿 今年當主角

芝加哥梅西聖誕櫥窗登場 藍色小馴鹿 今年當主角
醫藥／老鼻塞 竟是打球撞歪鼻中膈

醫藥／老鼻塞 竟是打球撞歪鼻中膈

熱門新聞

黛安／圖

是美夢還是噩夢？（上）

2021-11-26 02:02
黛安／圖

是美夢還是噩夢？（下）

2021-11-27 02:02
義大利駐台外交官紀大為談披薩。示意圖。圖／Pexels

創新披薩行不行？義駐台代表：鳳梨先不要

2021-11-28 12:37
李偉文早已啟動退休進行式，認為第三人生的重點是重新探索自己，也是追求夢想的另一個起點。（記者許正宏／攝影）

「一生玩不夠」 李偉文早早啟動退休進行式

2021-11-29 06:00

防疫旅館小記

2021-11-30 02:00

歐陽走了

2021-11-27 02:00

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵