不知大勇兩公婆怎樣跟他形容我山上的小木屋，反正孫子小小的心中，以為爺爺住在山上浪漫如神仙。我默不作聲，帶著可愛的孫子上山，大勇兩公婆默默跟在後面不遠處。他們大概是不願意直面我山上的家，但又不放心兒子單獨跟我上山。

小孩兒看到掛在牆上的笛子，讓我吹。我吹了〈阿里山 的姑娘〉。這是一首歡快的歌，我也盡量吹得歡快。

我說：小寶貝，等你長大以後與姑娘談戀愛，一定要帶她來探望爺爺。

孫子說：好呀爺爺，我長大以後，帶三個阿里山的姑娘來看你。

我用剛打上來的井水洗他的小臉蛋，帶他看我種在屋邊的青菜，讓他給睡在屋旁的奶奶上香……大勇兩公婆默默走進我的小木屋，又默默走出來。

大勇妻子說：「爺爺的臘肉、、臘腸真香，是爺爺自己做的嗎？」

「不是。」我說。

大勇摘下一掛燻肉，放在臉前狗一樣聳動鼻子，不停讚嘆：「真香、真香、真香呀！」

孫子說：「這些肉好香的，爺爺──我聞到都流口水啦──」

大勇想要幾斤臘味，我說臘肉、燻肉八十元一斤，臘腸七十。他和老婆大概料不到我會報價，對望一眼又巴巴地望向我，似乎等我說「我這是在跟你們開玩笑」。

「爸爸買！媽媽快給爺爺錢──」

在兒子的殷殷期待下，大勇兩公婆每樣挑了一點，真金白銀，給我錢。我挑了幾條自己晾的魚乾，讓大勇拿回去蒸給孩子吃。

我說：既然上山了，就順便給你媽上炷香吧──你們回來一趟不容易，等下次再回，可能是給我送終了──如果你們還肯替我送終的話。既然發狠，那就更狠一點，一次性把話說透。

大勇兩公婆有些受不了，想逃下山去。但此時孫子正與小黑合作，於各個墳頭來回穿梭，追逐蝴蝶，對父母的喊叫充耳不聞。（一二）