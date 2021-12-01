顏寧儀／圖

有光才有彩虹，但是眼睛看得到的光只有白天才在，心裡的光確實整天都在的。心裡的光加上心裡的水，隨時都能造出彩虹。這座橋就像心裡的彩虹，在夜間把我帶到天上。

走到橋中間，就到加拿大 的境內了，只不過到了橋頭才算入關。

「邊界」真是一個神奇的概念！我們經常在沒有注意到它的時候越過它，卻又經常以為已經遇到它而停下來。無論我們把這個概念用在哪裡，水或陸、國或家、人與人或人與大自然的關係，我們面前都會馬上升起一堵無形的牆。

尼加拉河對岸的夜色同樣迷人。 燈光從旅館的大廳和商店的櫥窗傾瀉到街上，像光束集成的河流。

河邊的公園已經擺上聖誕裝飾，我在點亮的聖誕樹、大禮物盒、各種形狀的燈光雕塑 裡穿梭，彷彿在童話的森林裡飛舞。

有那麼些瞬間，我忘了腳下的冰雪、忘了冬天。到處都很明亮、都很溫暖。

我在河邊的公園轉了好幾圈，這就是我的加拿大之行。

當我踏上彩虹橋回到美國時，感覺就像走在雲端、就像走在彩虹上。

對於我，那天晚上的夜晚從未降臨。

我住的酒店比較陳舊，暖氣轟隆轟隆響了一個晚上。不過我感覺暖氣像一隻親切可愛的大怪物，用自己的體溫和我交流，非常溫馨。

不知道從什麼時候開始，我關於睡覺的記憶，就只有「打從出生以來，我就只想睡覺」這一件事。我沒想到生活是一場夢，醒著、睡著都一樣，醒著的時候只是在夢遊。

有時候，我感覺生活非常累人，卻沒想過這個累人的東西究竟是不是生活。有時候，我巴不得一切趕快結束，沒想到本來一切就在不斷結束中。我們不能通過回憶來保存過去。回憶只是現在做的又一場夢。

過了數不清的年月，我才發現我真正想要的是平靜，而不是睡眠。要是睡眠時間充滿噩夢，我如何獲得休息呢？睡醒之後更累，曾經是頻繁發生的狀況。做一晚噩夢，就像打一天仗一樣，令人筋疲力竭。

那天晚上，我在大怪獸的陪伴下睡得很香，轟隆轟隆的搖籃曲把我送入比夢鄉還遠的地方。我彷彿忘記了整個世界，醒來時就像剛剛走入人間。

第二天早上，我吃完早餐就退房。

回紐約的火車下午一點發車，我有幾個小時可以參觀瀑布。

離開酒店時，我遇到了一些開車來尼加拉瀑布聚會的人。他們提起和他們團聚的朋友時，聲音裡充滿了喜悅。雖然我離他們有一段距離，但我能感覺到他們說話時，周圍的空氣都在升溫。

我喜歡聽到人們說「再見」的時候，感覺就像在說「我不會離開你」。

除了公路之外，大部分的地方仍被雪覆蓋。我從酒店慢慢步行到尼加拉瀑布公園，小心翼翼地踏出每一步。唰、唰、唰，我聽到自己的腳步聲。

地面很滑，但這減慢了遊客的速度。大家匆忙不起來，我就多了緩慢行走的空間。

烏雲密布，到處都是灰色和白色，讓我彷彿置身在於黑白電影裡。

同一條路上，昨晚看不見的東西，現在都很清晰了。建築物、樹木、道路、河流、橋樑、瀑布。我就像剛剛學認字的孩子，看著不同的東西一樣一樣地出現。

被雪覆蓋的樹木，看起來就像水晶。走在水晶樹林中，就像昨晚穿梭在五顏六色的燈塑一樣神奇。

不久，太陽劃破烏雲，天空裡出現一道彩虹。這道彩虹是可以走進去的，就像走進陽光那麼簡單。彩虹隨時都有，處處都是，這一道只是比較大，比較明顯而已。

我走到靠近瀑布的地方就停了下來，好好聽瀑布唱歌。

遊客少，喧囂也少，瀑布的歌聲就顯得清晰很多。加上我自己頭腦裡的噪音也少了，心裡的水聲和瀑布相呼應，我都能聽見，真是開心。

在水聲隆隆的包圍下，我度過了一個明亮的早晨。這個早晨就像人生第一個早晨，它的明亮驅散了所有的陰天。

回程的火車上，我認出了和昨天一樣的列車長。他還是戴著橙色的防雪眼鏡，以同樣輕快的語氣宣布每一個站名。（三）