吳孟芸／圖

就在幾天之前，梁燕在出售一棟獨立屋時，接到一位買房代理人的電話，訴說她的買主很快就要臨產，可年輕的小倆口仍然和女方的母親，擠在兩臥的公寓裡。他們迫不及待地需要買房、迫不及待地需要有一個自己的空間，然而他們看過十幾個房子、給過十幾個offer，卻接二連三全部被謝絕了。這位就要當媽媽的買主挺著肚子四處看房，屢遭挫敗，幾乎瀕臨崩潰。

聽著代理人帶哭腔的訴說，梁燕又能做什麼呢？她覺得自己好像被一群飢餓待哺的孩子包圍著，可她手裡僅有一小塊掰不開的麵包，她只可能把這一小塊麵包給一個孩子。有時她質疑自己的決定，可是做為售房代理人，面對幾個甚至幾十個相互競爭的offer，她清楚自己的職業操守是為她的客戶尋求最大利益。市場規則高於一切、決定一切，她不能被情感支配而忘記客戶的利益。

即便由著情感把麵包給了某個孩子，對於其他得不到麵包的孩子，她還是無法擺平。況且，情感是什麼呢？在這樣殘酷競爭的市場之中，情感不過是一塊甜膩膩的糖瓜，在火爆的市場高溫下融化，把原本涇渭分明的事情攪和得黏黏糊糊，拉絲帶縷，難解難纏。她必須遵循市場準則。她不能破了方圓，沒有規矩。

以往，每當為客戶成功買到房子或售出房子，她都會十分高興，有滿滿的成就感。她在這個行業摸爬滾打了幾十年，一直把房地產當成一門藝術，每一筆交易都力求做到極致，也為自己深諳成交之道感到自豪。

可是今年，特別是在售房的時候，即便交易成功，她也很難再有這種滿足和愉悅。她常常覺得心裡好像長著枝椏橫生的樹枝，不時在這裡、那裡連扎帶戳地刺痛。儘管她只是和代理人打交道，儘管她從未見過那些買主，不知道他們的膚色音容，更不了解他們，可是從那些幾近公式化的電子合同、冰冷的數字、刻板的條款背後，她還是能感覺到每個買主的生存狀況和希求。

特別是從那些信件中，她讀到買主的故事，讀出他們的焦灼。這使那些在網路和雲裡傳遞，毫無質量和維度的郵件有了溫度、厚度和重量。閱讀那些信件，猶如在耳畔傾聽悄悄的戚戚之訴，拉近了她和買主的距離，也使拒絕成為十分艱難的事。

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夜色爬進窗戶，街上躁動的汽車 喧囂越來越沉靜。已近午夜時分，辦公桌上的咖啡 涼了又熱了，還沒顧得上喝。這一陣，梁燕做著十幾個買主和賣主的經紀人，帶客戶看房、解釋貸款 細節、為客戶評估待售房、布置準備上市的房子等等，忙得昏天黑地。她沒有時間燒飯，沒有時間剪髮、染髮，只能三天兩頭叫外賣、戴假髮，馬馬虎虎地對付著自己的日常生活。幸虧她先生和孩子都在外地，不需要她照顧，讓她能夠廢寢忘食。

她感到這個瘋狂的市場猶如一條鞭子，抽打著她這枚陀螺飛速旋轉。她周圍的世界，那些樹木花草、藍天白雲，也都在旋轉中化為冰冷的漩渦。漩渦裡只有一道道寒光疾馳的環狀線條，而那些美好的景致則失去了原有的輪廓、失去了質感、失去了聲音和顏色。在旋轉中，她能看到的只是數字，錢的數字、錢的舞蹈；能聽到的只剩下錢的聲音、錢的歡呼和錢的啜泣。她厭倦了這樣的旋轉。她覺得自己也幾近瘋狂了。

現在，她需要把精力集中在姍姍這棟公寓上面，她把所有買家的offer都打印出來以便比較。梁燕以最快的速度瀏覽著一份份offer，閱讀著那些懇求的信件。她清楚該做什麼。待售的公寓只有一個，寫信的買主卻有好幾個，無法一一考慮他們的懇求，只能從offer最高和最可能成交的買主著手。

她開始列出一張表，比較十個offer的利弊：儘管所有的買主都有銀行預先批准貸款的保證書，還是要看誰的出價最好、誰的首付比例更高、誰有房屋檢查附帶條款，以及誰要求房屋估價附帶條款等等。總之，要在得到最大經濟利益的情況下，選擇附加條款最少、最穩妥、成交概率最大的買主。（二）