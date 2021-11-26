「餓了吧？你想吃點什麼？披薩餅還是南瓜湯？」顏清凡問兒子。

「我可以兩樣都要嗎？」吉米問。

「我也要披薩餅和南瓜湯。」許心超舉起手說。

吧檯處傳來一陣浪笑聲，那個風騷女人正對著手機 說笑。

顏清凡看著心裡添堵，她回頭對辛籽說：

「我有點頭暈，咱們出去呼吸點新鮮空氣吧？」

「可是菜已經點了。」辛籽不太想去外面。

「我在這陪許心超寫作業，菜上來，我去叫你們。」吉米說。

顏清凡拍拍許心超的肩旁，穿上大衣，跟辛籽邁出酒吧。兩個人深一腳淺一腳，搖晃在海邊的沙灘上。

「你們一家三口待在美國 好好的，洪力回來開什麼公司嘛。我一直沒告訴你，許偉強當年辭職出去辦公司，公司沒幹成，倒是跟公司裡一個女的好上了。其實就是碰到一個願意聽他講光榮歷史，吐槽懷才不遇的異性聽眾罷了。」

顏清凡記得第一次跟洪力去見許偉強，就聽他自豪地說，當年他家三兄弟連續金榜題名，一個個都考上大學。特別是他，從不怎麼樣的小學、初中，一下子考入全市排名第一的實驗高中，又再接再厲，考上雖不是清華、北大，但也是一流的有名大學。他爸是工廠師傅、老媽在街道小吃店賣鍋貼，他們家因為三兄弟連中三元，立刻成為遠近聞名的光榮之家。

「對。我早聽說過，確實讓街坊鄰居羨慕。」顏清凡說。

「可是他太喜歡自誇了，我家附近啤酒屋的老闆和老客人，沒人不知道他的輝煌歷史，真讓我難為情。」

「男人像小孩，需要表揚。若是覺著沒被承認，就會自己另想辦法。我突然覺得洪力回國來工作，說是為了我和孩子，實際上是給自己找存在感。」（五二）