「然後，反動派總是揣著大把大把的鈔票，槓得他的腰都生疼的大把鈔票，去我們樓外樓，把樓上樓下、樓裡樓外的女人都睡遍了。台下的鄉親有聽說過，有哪個樓外樓上的女人，與蕭家老爺結過珠胎嗎？生過一粒豌豆嗎？

「偏偏就我們這位三奶奶臉上也俊俏，下頭也出奇出格，婚後一年就生出了一個嬌媚可人的南方雨。我今天就對著組織、對著群眾，把大實話說出來。南方雨不是我們蕭家的，也不是我們本土本鄉的，是個不三不四、來路不明的野種。

「此番表白之後，再有任何的政治運動，二奶奶的頭頂上都是晴空萬里。他們也不讓大奶奶上台了，因為她一上去，台下就『瀝青粒』啊、『上面下面』的、『天黑吹燈』之類地嘻笑，弄得一點嚴肅氣氛都沒有。奶奶成了綁在恥辱台上的唯一女人。但是大腳的奶奶就像被砍得亂七八糟的月上桂樹一樣，熬過了所有的這些，並且存活了下來。」

「雪老師聽了奶奶的故事之後，就度過了第二次的難關？」

「我想奶奶要說的，無非是與她受的苦難比起來，我的不算什麼。而且蕭家茶莊的老爺，我那個未曾謀面的外公，用現在的話來說，實在是渣。年輕時流連風月場所，年長後丟下懷孕的奶奶，自己去水裡做魚。相比之下，傑立即變回了完美唐僧。

「為了堅持做一個畫家，他把對生活的要求降到最低，在新大陸上過著僧侶一般的生活。他如今想租店面、想把自己的畫賣出去，我理應全力支持他。第二天我就開始跑銀行，談貸款 。」（二三）