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嫦娥的月宮（二一）

藍曉鹿

「她只管帶著小女娃深居於此，不管外頭的春夏秋冬，過著簡單、平實的日子便是。

「但是傷害比后羿本事大多了，它連月球也上得去的。新政府喜好政治運動，似乎一旦停止了運動，手臂、肩膀、腿腳、小腹任一處地方，都可能過於肥大後而擁肥自重，而在手臂、肩膀、腿腳或小腹上長出一個新的腦袋出來，威懾甚至對抗著原本的腦瓜。於是，非常有規律的，過一陣，就必須且必然來一場大運動，清洗、剷除異己。每次運動來襲，三位奶奶都像小鎮上的女巫，胸前掛上寫著『反動臭姨太』的大木牌，像牲口似由一根粗繩子牽著，拖到台上一字排開，接受眾人審判。年幼的雨也跟在旁邊。

「有一天，大奶奶哮喘發作，咳得身子縮成了一團，造反頭子就放了她一天假。奶奶聽說了，忙讓雨過去大奶奶那裡。一來有個照應，二來也不想讓她跟著一起釘在台上受羞辱。

「這天小鎮中心的廣場台子上，只有兩位奶奶。奶奶低頭挨批的時候，往旁邊看了一眼。二奶奶年輕時過得混沌，中年時又沒日沒夜地打牌、抽大煙，四十來歲起，整個精氣神就被吸空了似的，雙眼凹陷，極度消瘦。低下頭的時候，後頸部的脊椎骨如斗大的盤珠一樣粒粒分明。『臭姨太』掛牌上方細鉛絲正卡在兩顆盤珠之間，愈陷愈深，好像隨時都會把脖子勒斷。奶奶心中突然生出了憐憫，她伸手想移動一下鉛絲的位置。但是『啪』的一下，二奶奶突然直起的身體把奶奶的手彈開了。拖著被掛牌破壞了平衡的身體，二奶奶搖搖晃晃朝麥克風的方向靠近去。」（二一）

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