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潮來（一二）

凌嵐

舞池裡擠擠挨挨全是俊男美女，沈寧個子小小，孤身一人站在一邊，沒有男生前來邀舞。最糟糕的還不是這個，是她鼻孔裡一陣陣奇癢，想打噴嚏。

沈寧特意聽從米佳叮囑，穿著當時流行的鵝黃色馬海毛毛衣。這件衣服是她當時櫃中最好的，從來捨不得穿，為了這場舞會第一次穿上。它柔軟地勾勒出沈寧小小的美人肩、小巧的胸脯、窈窕的腰線，沈寧對鏡自照，很滿意。

哪知到了學三，裡面開足了暖氣。熱不說，沈寧稍微動幾下，毛衣就開始絨毛飛揚，讓她鼻腔發癢、眼淚汪汪。連打幾個噴嚏。沈寧忍無可忍，只能把毛衣脫了，露出裡面穿舊的花襯衫，皺巴巴，袖子上還打了補丁。

脫了這件神奇的馬海毛，沈寧好像脫了水晶鞋的灰姑娘，自己都覺得矮了一截。她忍不住往後退，想退到外星人探照燈外的黑暗中去，這樣可以自由地、痛快地打噴嚏。

黑暗裡她踩在一個人的腳上。那人跟沈寧一樣，正在溜邊站。黑暗中沈寧看不清對方的長相，只知道是一個高個子，須仰面而視。噴嚏總算停了，沈寧忙著道歉，尷尬地舉起手裡的馬海毛毛衣，「怪這東西！這衣服掉毛，現在連我的眼睛都癢了！」

那人說：「你這是allergy reaction──過敏反應。」那個英文詞，字正腔圓，沈寧意識到對方不是中國同學。

「我是麥克‧劉易斯，中文名叫劉小麥。」對方介紹自己，普通話說得很標準，四聲都沒有錯。學三天花板上轉動的球燈，將五顏六色的光掃到他的臉上，等光轉過去，他的臉又在黑暗裡。沈寧想看清他的樣子，不由得盯著看。

他見沈寧全神貫注地對著自己，那樣子又滑稽、又可愛，不由得笑了起來。他向沈寧伸出手說：「你會跳舞嗎？可以教我嗎？」（一二）

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