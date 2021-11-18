「這也是奶奶從她的生活中體悟出來的？」

「是的。處理外公的後事時受了勞累，大約因為這個原因，在一個深秋的雨夜裡，南方雨提前出生了。奶奶說，那個晚上她就像所有的雌性動物一樣，用盡全力把自己一寸一寸地撕裂開來，為新生兒鋪設出一條通往新世界的路。等帶著撕裂傷的自己和完整的新生兒一同回到產房的時候，隔壁床孕婦的密集疼痛還沒開始哩。陪產的丈夫、產婦的媽媽和姊姊，圍在床邊上啃甘蔗、嗑小胡桃、吃酒釀湯圓，嘴巴還能夠抽空嘰嘰呱呱說笑話，叫產房的另一邊熱鬧得好像是集市一角。

「剛出生的南方雨似乎對產房這一邊的冷清感到非常疑惑。每回奶奶掀開被子，雨都把眼睛瞪圓了，不摻染任何雜色的瞳仁純淨至黑，直愣愣地瞪著奶奶。奶奶十分疑惑，覺得自己生出了一條沒有眼皮的魚。

「出院的第一天，大奶奶左手拄著拐杖、右手拎著一甕紅棗湯，緩緩挪動著小腳，來到了三房的屋裡。南方雨一樣也用純淨至黑的眼睛瞪著大奶奶。奶奶問大奶奶，說雨丫頭總是瞪著大眼睛，是不是在找她三分之一的爸爸呀？據說，大奶奶笑得把沒有牙齒的後齒齦都露了出來。『什麼三分之一的爸爸！雖然我們是三個女人伺候同一位丈夫，但是老爺只有這一個寶貝，是小丫頭百分百的爸爸。如今老爺先走一步，就讓兩個媽媽一起來照顧小丫頭長大吧。』

「奶奶頓時覺得這話比甕中的紅棗湯還要甜。雖然茶園沒收了，她度過了些許歡樂時光的棚屋也沒了，但是以後這裡的房舍就是她的月宮了。」（二○）