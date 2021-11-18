顏寧儀／圖

他寬厚的背脊，像山，僅是矗立。海明白一旦確定航行的方向，他就注定再也不能風平浪靜。

海對信任自己的女孩有點抱歉，除此之外，還有一點堅信、一點不安，一體兩面在體內高速攀長。處於二元分立的青春，海不知道如果選錯邊站，就算他無法想像什麼是正確的一邊，還會不會有什麼不可預料的後果？

在淡水的岸邊，總是有幾顆碩大的石頭，跨越時間歲月的間隙，依然屹立不搖，風吹不倒。

海的父親就是那樣的頑石。

海逆著海風，迎頭撞上面無表情的父親。儘管海要成為海，漫長而遙遠，足以容納所有人美麗或腐朽的傷疤，銳角仍光亮地將他刺傷。

「你說你在乎他，那你什麼時候在乎過我嗎？」父親望著他，眼裡裝滿透明無色的不解。

可我是海啊！海說，海沒辦法不去愛自己渴望愛的事物。愛是海誕生的緣由，為了找到存在的意義，他要適時瓜分一些原有的愛，填補未完成的。

「你如果愛你的家人，你就不會捨得他們受傷。」父親說。

海如此寬闊，面對動也不動的父親，竟同樣感到深不見底的疼痛。

你犯錯的地方我也有錯，真是世上最浪漫的事情了。

海對海的父親這麼說，父親沉默下來。然後海離開他屬於的城，縱身躍入水中，連同鱗片，將自己反射得五彩斑斕。

他知道父親跟他擁有相等的痛，光這一點，就讓他感到難以自抑的苦楚，而又忍不住安心。

博物館 在晚間六點閉館，人群零零散散的，從門口沖刷開來。

海心想，蛙大概不會喜歡這樣，所有人的方向都指向離開。青蛙的身軀過於渺小纖細，遠不能承受如此盛大的悲涼。

蛙話說得很多，但通常只重複一樣的字眼：幸福、溫暖、美麗、珍貴、快樂、愛。每提到這些概念，蛙總是說得很大聲、很快，讓人毫不懷疑他的確信。

海喜歡聽蛙說最後那個字，讓他感覺自己的生命包含在別人的。

海多走了幾分鐘，才抵達青蛙今天所在的小巷。蛙仍然熱愛舞蹈，他跳起來旋轉，由大地縱然拔升直到雲間，海就在遠遠的一端靜靜地看。

過了很久，青蛙發現海，咧開嘴角，快樂地向海招手，小跑過來，「欸欸，我今天很開心喔。」

「嗯？」

「我遇見了神。」

蛙壓低聲音，但仍是鳴亮的。海眨眨眼睛，認真地聽他說。

「老師教的一個動作，我怎麼跳也跳不好。可是啊，神一過來，就告訴我，要怎麼樣才做得好。」

「那……神說了什麼呢？」

「祂說，我該不該脫離熟悉的場合，試著在無人的巷弄裡鐫刻一天？」

海明白了：「所以今天不在街上跳了？」

「你不要笑我啊！」蛙吐了吐舌，「相信你才會告訴你。」

這樣挺好的，海想，當然沒有笑。他不了解神的語言，但如果蛙說他懂得，若能更加理解他的世界，海會試著去相信他。

柏林的街，每一棟房子都整整齊齊地陳列。其實海不太喜歡，呆板得無趣又沒有個性。他想也想不明白，像青蛙這樣五彩繽紛、活在自己運行軌道的人，身處壓抑的街區，怎麼還能打起精神。

蛙類的愛太無私淵博，令海覺得自己貧瘠又自卑。他看著蛙，對方一蹦一跳，哼著不知名的曲調，走在海的前頭。

如果不需要回頭，蛙似乎就能一直往前走下去。為了知道該怎麼把自己放進去，為了這座龐大、彷彿沒有界線的城，海欽羨他信念一般的覺悟。

海分明為了填滿自己而來，可如今卻無力阻止水分子持續溢散。他所擁有的，只有渴望向水那一方奔流，海只能想，總有一天，要像離開島一樣，逃離這座以鐵以鋼、秩序架構的不柔軟的城。

直至沒有邊疆的荒野之境，彼方水氣氤氳，綠洲依稀可見。

●

海聽別人說，倫敦 本來是沒有霧的，直到有人寫下霧在城市裡漂流的微粒足跡，它才成為真正的霧都。

無論如何，單是相信倫敦的清晨與薄霧，都給海一種輕盈的寬慰感。

公車窗框長年斑駁，曙光透過雲層照進來，伴隨海一同旅行。海慶幸一場肆意妄為的旅行，體內沉睡的飛魚靈魂好像醒了過來。徜徉在歐式風味餐車和大片街燈，令他沒有後顧，也沒有憂慮。

海自有意識以來，便幾乎從未停下思考。

不是每個海都喜歡做為海的感覺。海身為海，總是有很多想法，一些上浮到淺水層，更多堆積在時間挖掘的海溝。一旦停留的意念過多，海就會有逃跑的衝動，一時洶湧起來，浪花淹沒整片沙灘，浸得濡濕無比。

所以海一旦遇到漲潮，他就停下腳步，站在原地，很慢地想。（中）