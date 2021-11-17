顏寧儀／圖

對於當時放棄前往多霧之城留學的選擇，海感到有些後悔。

因為若是身處無雨的柏林，陽光過於耀眼之時，人們只能低著頭行走，否則眼睛會被曬傷，視線當中好幾個黑色大洞跳動著，整個世界都陷在裡頭，無處可逃。

而且坐落於落日和晚霞的夾縫當中，海時常有一種飽含水氣的錯覺。

像是蒸發。

海試圖遺忘彷彿稀釋一般的過程，學習當地人的拘謹，嘗試斟酌每個文字能拼湊的所有意義。無事可做的時候，他站在小店的屋簷之下，專注地看活躍於街道上，恣意奔放的古怪剪影，時而飛行復而降落，每一個步伐都是為了讓心臟跟上音樂的律動而生。

有時海也挺喜悅的，比如這些時刻，鮮活的生命在他眼前驀然綻放開來，像穿過隧道，終於看見細碎的光。為了期待好微小的期待，海就這樣走在恆常靜謐的城。

他遇見街頭飛躍的少年，那是天賜的舞者，他們來自同樣遙遠的國度，舞者被海稱作青蛙。

蛙住在淡水邊，所以，他對海有點陌生，卻是覺得親切的。

他解釋，不是那個「淡水」喔，是陸地上的「淡水」。海忽然想，在小小的島，島上有著叫做「淡水」的口岸，名揚於汪洋的浩蕩。那又為什麼叫做「淡水」？他怎麼想也想不起來了。

他們異口同聲回憶起基隆，也有人說，雨港。海跟青蛙倒是記得，基隆是經常下雨的地方，宜蘭也是。他們苦笑，島的北端全年雨季，一年三季半，一年三百二十二天，一年大部分時間，雨都沒有停下來過。

他們的家鄉，濕潤無比，就連古早以前的歷史，都是多潮且迷茫的。

以至於即使身在異都，海一樣帶著微苦的困惑，保留潮汐流連的溫柔。海看到、海知道，海要用自己包容他，將他捧著，好輕、好輕地在手心裡擺盪，讓天真的靈魂永遠有浪接著。

所以青蛙跟著回到海的租屋處，海才知道他本來並沒有家。海替他感到難過，苦澀地想，他們原來相似，都如此悲哀。

海覺得有些灰濛濛的。他不太清楚，究竟出於什麼原因，這座本該乾燥無水的城市，才會露出些許霧狀的景色。

●

陸妠（Luna）在博物館 遇見有點澀的海。

「我好像見過你，好像在很多、很多地方。」她用英文說。

海注視不請自來的她。陸妠化了一點精緻的妝，淡淡的粉底之下透著與海一樣，略黃帶青的膚色。瞳孔很黑、很亮，有點不可置信而哀傷。

七十億的人口，相似的命運何其泛泛而不足為奇。海這麼說。

陸妠玩味地笑了，說：「哦，你的意思是，你也是見過我的。」

是的，無時無刻，無處不在。海答：「我看見教室輕輕晃動的小裙子，如魚流線的姿態，流線型的生產，我看見每一束挺拔又凋謝的花朵，就像看見月亮不完美，我看見像你這樣的女孩，就像看見這些被精密策畫的不完美。」

即使在我們遠方的家，大家真是用心良苦。陸妠說：「看來我還要再琢磨一下，那麼，我要先離開了……啊，能讓我做個紀念嗎？」

「喀擦」。

臨走前，她只留下一聲脆響，像花骨頭攔腰折斷。

海這才注意到，陸妠捧著單眼相機，像她視野的延伸，無止境地向外擴張，將片刻的海盡數貪婪吞沒。

海在陸妠離開後，默默想，妳當然心知肚明，但像明明都是海，也沒有兩個地方的海是一模一樣的，鹽分的組成、上拋的弧度、浪潮漲退與拍打，沒有任何一處能說是全然相同的。

如果說什麼樣的什麼是不完美的，海很好奇，究竟要經過多少比對、裁剪多少細節，要成為誰的影子，才能平順地服貼在經過一系列計算後的期待上。

海並沒有說謊。他的確想到陸妠時便想起，在家鄉的學校裡，人手一套款式統一、型號各異的藍或粉色制服，幾乎組成了校園生活的一半記憶。剩下無外乎就是密密麻麻的板書，以及台下小聲流傳的祕密。

有些人經常處於祕密中心，也有些人習慣置身事外。海認為自己應該屬於後者的分支，經常接收祕密，只負責聽，不做傳言的搬運工。

小小的海面一覽無遺，沒有祕密。

不過海知道花蓮的溪總穿梭在狹窄的縫隙，顯得曖昧極了。

班上的女孩往往在無人的下課時間，將飽含心意的信紙交給座位上的海，扭扭捏捏地問：海，你能幫我給他嗎？

海「嗯」了一聲，接過信紙，之後便是他印象中那一幕。

膝上的校裙快活地奔跑起來。

海如約將情書交給隔壁班的他，少年剛從球場跑回教室，夾帶樹蔭清涼的氣味。海被凍住，汗滴在靜止的時空中，沿著冰可樂的杯壁，脆弱地往下掉。

那一刻海有了停泊的島，海找到鯨魚甘願擱淺的理由。（上）