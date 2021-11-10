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秋日的私語（全文完）

凌珊

這一點上費是幸福的。也許她不知道最喜歡的是什麼，但是知道最不喜歡什麼。

費不喜歡夜晚。

那些夜晚的喊叫，她永遠忘不了睡夢中被丈夫的喊叫聲驚醒，那種心跳加快、血液凝固的感覺。丈夫撕心裂肺的喊叫聲，發瘋一樣地大叫可以掀翻房頂，震撼方圓十里。或許這也是為什麼當初選這個房子，最近的鄰居也聽不到他的喊叫聲。

威廉的噩夢裡，日本兵的刺刀在眼前晃，激烈搏鬥，眼看就要捅進喉嚨。他的戰友從後面過來，一刀結果了日本人的命。多年後電視上播放《麥田捕手》作者訪談，經歷過二戰的殺林傑對人肉燃燒的味道描述刻骨銘心，費的耳畔彷彿又響起老威廉那些驚魂的喊叫。

你是對的。

威廉的一個小學同學，每天早餐就是巧克力bar。衣服裡面套著睡衣、手舉著巧克力bar趕校車的情節，成了不朽話題。老威廉每天早餐飯桌上跟兒子的對話就是：看你多幸福，早餐營養健康，也不用趕校車。費卻在兒子的眼神裡看到羨慕。巧克力男生，朋友多得跟巧克力一樣多。而他，朋友還沒熟悉，就又搬家了。

每次棒球比賽完，威廉躑躅著，想著父親等在門外的身影。老威廉說學校洗澡房人多擁擠，家裡乾淨又方便。威廉卻羨慕別人打完球，一起蜂擁著去學校的影子。

你是對的。

費無數次對丈夫說過的話，後來又跟兒子重複。它們像秋日的私語一樣守望著她。

電話上，瑪麗卻對威廉說：還是媽媽對，她到底沒有進養老院。（全文完）

威廉 日本 養老院

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