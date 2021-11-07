「你是沒見過許心超在家裡發脾氣，天崩地裂的，窩裡橫。我看吉米挺好的，倒是你，太正經了。你知道嗎？正經的人，活得累。」

「你說話怎麼跟洪力一個腔調？」顏清凡放下酒杯，看著辛籽。

「別這麼看我，欸，我是說自己呢。你不知道我活得多沉重，經常處在崩潰的邊緣。多少次，都想撒手不幹了，一個人逃到沒人的地方，再也沒有煩心事。」辛籽盯著酒杯，喝了一大口，抬起眼來，欲言又止。

「誰不想活得輕鬆？」顏清凡望向窗外。

「你還不輕鬆？老公能幹，你不用上班，沒生活壓力，有大把時間陪著孩子，看他一天天長大。你不知道我有多羨慕你。」辛籽跟顏清凡碰了碰酒杯說。玻璃杯碰撞聲在顏清凡聽來，格外刺耳。

顏清凡沒有喝，她放下酒杯，看著辛籽說：「我要是把煩心事說出來，你肯定不會再羨慕。我去年夏天出了一次車禍 ，直到現在，一大堆麻煩還沒處理完呢，煩得我天天晚上睡不著。」

「出車禍不是太常見了，你沒事吧，撞死人了？」

「我沒撞死別人，只是差一點把自己給撞死。關鍵是我撞倒了一根電線杆，造成整片街區停電，還因此上了當地的電視新聞，丟死人了。」

「顏清凡，我知道你以前在公司裡很能幹。可真想不到，你這麼能幹，開車居然能把美國 的電線杆撞倒。你太勇猛了，呵呵呵。」辛籽忍不住笑起來。

「媽媽，你在笑什麼？我想知道。」許心超好奇地伸長脖子，看過來。

顏清凡連忙向辛籽使眼色，不讓她告訴女兒。儘管她知道好友遲早會講給女兒聽的，但不要在此時，令她做阿姨的難為情，沒面子。（三三）