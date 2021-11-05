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周公解夢App（上）

游漢維
王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

從電機系大樓走出來，舊金山十月難得的艷陽完全引不起我的興趣，幾分鐘前指導教授的話，馬上就被推到深層的腦後了。在我腦子前方徘徊的，還是父親臨終前含糊的聲音，分辨不出他要說什麼，只覺得他迷迷糊糊地一直重複說一個叫「大頭城」的地方。一星期前我從吉隆坡辦完父親的後事回來，就被一種不平靜的思緒纏繞著，不是焦慮，也不是恐懼，是一種疑惑，說不清。

我沒直接步行回阿爾瑪街的宿舍，和往常一樣，不自覺地就繞到了大學辦公大樓外的長廊。我喜歡在廊下席地而坐，想事情發呆。長廊兩邊是連綿的西班牙式的半圓拱門，它們把陽光剪成無數的半圓，貼在棋格式的地磚上，一個接一個，看不到盡頭。

拱門外的草地上，有六個高大黝黑的雕像，我從來沒仔細讀過牌子上的簡介。我的台灣女朋友許蔓是學藝術的，她說是法國雕刻大師羅丹的作品，叫〈卡萊市的庶民英雄〉，幾個自願送死的人，救了一城的百姓。

草地上那幾個面容糾結的古銅色雕像，和西班牙風味慵懶的土紅色長廊，有一種不對稱的和諧。這是史丹佛大學校園裡最令人流連遐想的一隅，至少許蔓和我都這樣認為。

糟了，忘了給許蔓打電話。

才剛掏出手機，許蔓就出現了：「我就知道你會在這裡。」背著午後的斜陽，她的輪廓鑲了一環金光，誇張地晃著小背包，用舞者的姿態向我走來，和抱頭掙扎的銅像形成了強烈的對比：「你爸的事還沒想通嗎？」

「我又做了同一個夢，第三次了。」

「我看你不是在吉隆坡，中了什麼馬來降頭蠱毒吧！你的論文大限快到了，還是想點現實的東西吧！」許蔓沒坐下來：「我有課，晚上見。」

她走了幾步，回頭詭異地拋了一句：「你不是在寫一個什麼公的解夢App嗎？要不先給自己解一解！」

「周公解夢手機程式？那是唬人的東西，你還當真！」

我真沒把自己的夢，聯想到我的「周公解夢App」。那是幾個月前，論文壓力太大了，想做點完全不一樣的東西來紓壓的玩意。

我把《周公解夢》那本古書裡的各種情境，以周公的原文輸入資料庫，再加上我自己用現代眼光的詮釋隨意組合對比，編入手機應用程式。只要輸入和周公原文匹配的三個夢境裡的元素，我的App就能提供圖文並茂的解夢提示。如果能擠進蘋果的App目錄，還可賣個九十九分一帖，賺點外快。不過測試一直還沒完成，老是有一兩道小坎過不去，從吉隆坡回來還沒碰過它。

長廊下有點寒意，我看四下無人，就走到其中一個大銅像腳下，靠著一片厚重的青銅長袍坐了下來。

回想許蔓的話，也對，這幾天諸事不順，什麼都不管了，搞周公解夢散散心吧。

靠背的青銅長袍被斜陽曬得很暖和。打開背包裡的手提電腦，我的App還停留在幾星期前第四十八次無疾而終的測試。

「小心那些大鐵人！」物理系博士班的劉姊從長廊走過，一本正經地說：「我測過這裡的B磁場，它的H磁性很奇怪，捉摸不定。有可能會干擾你的電腦運作，或許還會把你的數據庫掏空歸零呢！」。

「劉姊，你又危言聳聽了！不過你提到歸零，倒提醒我了，我的測試參數是應該歸零重來，謝謝你的提點！」

劉姊一臉疑惑地走了。我把預設的模擬測試參數全部歸零，準備來一次不按牌理出牌，放棄有系統的全面測試，只用我自己單一的夢境做最簡單的部署。

我一直重複的夢境，是在很久以前老爸住過的鄉下，那是上世紀五十年代初，馬來半島熱帶雨林裡一個偏僻的小村，緊挨著連綿的橡膠樹林，村裡的人大部分以採割橡膠維生。時間好像是剛剛入夜，年輕的阿公騎著腳踏車、背著獵槍，手臂上套了一圈藍色的布條，上面有「HG」兩個白色的字母。（上）

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