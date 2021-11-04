一個沙啞的男聲在電話那頭說，小宋老師去家訪了。她的學生中有人輟學；她特地趕去孩子老家，都走好幾天了。

那一刻，我或許很想問，那個小宋老師是不是曾在「南方嘉木」上過班，她是個品茶師，還有一個名字叫李琴美。但我猶豫了。當猶豫的剎那，我便知道事物的意義在飄散，它已經不再迫切，甚至無關緊要。

我放下手機 ，平靜地把消息轉達給老人。老人喃喃自語，聲音很輕，而我聽明白了。他說的是，女兒在山上，我也在這山上。我們都在這山上。

但我知道這兩地的海拔是不一樣的，兩者之間最起碼相差三、四百米。如果折成樓房高度，差不多有八十層樓高。我默然記下這個數字，每次想起總有些恍惚。

下山之前，我為老人拍了一張照片。快門摁下的剎那，我便知道，這會是一張好照片。這麼多年過去，我終於拍下一張好照片。與其說，我拍的是茶人宋易安，不如說是某個時刻的自己。我終於學會拍照了，沒有什麼比這更能安慰我。我曾在心裡千百次地描述那張照片，但沒有一次獲得成功。惟有一點，我知道得清清楚楚，那就是，一個攝影 師無法看見自己內心之外的東西。這句話其實不是我說的，而是一個叫喬治‧泰斯的攝影家說的。我花了很長時間，才弄明白它說的到底是什麼。

那張照片被我放大後，掛在工作 室牆上。我沒有拿它去展覽。很快，我就對各種展覽失去興趣。每次看見人像背後虛化的綠影，眼前總會浮現出布朗山的草樹與雲霧，我沒有見過的茶樹王似乎也廁身其中。有好幾次，我確信自己看見它了。（全文完）