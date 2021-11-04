我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

茶樹王（全文完）

草白

一個沙啞的男聲在電話那頭說，小宋老師去家訪了。她的學生中有人輟學；她特地趕去孩子老家，都走好幾天了。

那一刻，我或許很想問，那個小宋老師是不是曾在「南方嘉木」上過班，她是個品茶師，還有一個名字叫李琴美。但我猶豫了。當猶豫的剎那，我便知道事物的意義在飄散，它已經不再迫切，甚至無關緊要。

我放下手機，平靜地把消息轉達給老人。老人喃喃自語，聲音很輕，而我聽明白了。他說的是，女兒在山上，我也在這山上。我們都在這山上。

但我知道這兩地的海拔是不一樣的，兩者之間最起碼相差三、四百米。如果折成樓房高度，差不多有八十層樓高。我默然記下這個數字，每次想起總有些恍惚。

下山之前，我為老人拍了一張照片。快門摁下的剎那，我便知道，這會是一張好照片。這麼多年過去，我終於拍下一張好照片。與其說，我拍的是茶人宋易安，不如說是某個時刻的自己。我終於學會拍照了，沒有什麼比這更能安慰我。我曾在心裡千百次地描述那張照片，但沒有一次獲得成功。惟有一點，我知道得清清楚楚，那就是，一個攝影師無法看見自己內心之外的東西。這句話其實不是我說的，而是一個叫喬治‧泰斯的攝影家說的。我花了很長時間，才弄明白它說的到底是什麼。

那張照片被我放大後，掛在工作室牆上。我沒有拿它去展覽。很快，我就對各種展覽失去興趣。每次看見人像背後虛化的綠影，眼前總會浮現出布朗山的草樹與雲霧，我沒有見過的茶樹王似乎也廁身其中。有好幾次，我確信自己看見它了。（全文完）

攝影 手機 工作

上一則

台大首位女學生是她？「你認識她嗎」線上展覽揭密

下一則

月下憶往

延伸閱讀

沉默的麥田（四）

沉默的麥田（四）
紐約市15萬學生缺勤 校長須每天聯繫

紐約市15萬學生缺勤 校長須每天聯繫
紐約市亞裔青少年接種率最高

紐約市亞裔青少年接種率最高
紐約市適齡亞裔青少年99%已打疫苗 市府將持續倡導

紐約市適齡亞裔青少年99%已打疫苗 市府將持續倡導

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
達姆／圖

酒駕的暴力事件（上）

2021-10-30 03:02
達姆／圖

酒駕的暴力事件（下）

2021-10-31 03:02
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

2021-10-30 07:00
謝春德〈想起了〉，1976，100X100cm。（圖∕谷公館畫廊提供）

流浪遠方——三毛和她的時代

2021-10-29 03:02
謝盈萱表示，進入表演這一行，最大犧牲，是沒有進入大家認為一個女生該要進入的過程。（記者沈昱嘉／攝影）

謝盈萱：年輕的朋友們 請你們現在就勇敢

2021-11-01 07:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明
一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？