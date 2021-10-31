如果說老人的婚姻還有一兩位子女留下，大概也是微不足道的吧！畢竟，他們都沒能讓他下山。果然，老人笑了笑，說：我在等我女兒。每個月，她都會來看我。現在，一個多月過去了，她還沒來。我不知道路上發生了什麼。

當年，他和布朗族妻子李枝清生下五個孩子，三男兩女，都夭折了，只剩下這唯一的小女兒。那些夭折的孩子，其實也沒生什麼大病。有些是不明原因的腹痛，沒來得及救治；這裡距山下的醫院很遠，交通工具又極端落後，一條人命說沒就沒了。有時候，即使順利送到鄉醫院，醫生也說不出個子丑寅卯來，好像這些生命注定要夭折，誰也挽救不了。

我問老人，那這個女孩現在人在哪裡，或許我可以去打聽、打聽。老人沒吭聲。過了一會兒才說：你找不到她的。她待的那個地方比這裡還偏，很少有人去。說這些時，老人忍不住又用檳榔葉捂住頭顱，露出眉間溝壑般的豎條紋。

這天夜裡，我躺在床上，東想西想，久久未曾睡著。山裡的夜太安靜了，好像是人世之外的存在。但如此久了，總有些莫名的慌亂，不知下面的世界發生了什麼，好奇心頓起。明明知道，並不會有什麼驚天動地之事。但真的該下山了，年假馬上結束了。到時候，找人打聽一下女孩的下落，能幫就幫一下。

如此想著，我如釋重負。先前盤旋在腦海中的身影一一淡去。以後的日子，它們或許會以回憶的方式蒞臨我的生命，但不會留下太多痕跡。

那天早晨是雨季裡罕見的晴好天氣，我起得晚了些。老人一如往常，早早坐在門廳前了。這次，他沒有擺開茶陣。（一四）