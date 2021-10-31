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朔月（一一）

桑文鶴

就在我們最絕望的時候，組織找到了我們，說他們正在進行一項研究，而這個研究一旦成功，將會震驚世界。他們問我，願不願意成為這個研究的實驗品。代價就是，別人的一天有二十四個小時，而你，只有八個小時。但是做為交換，我們可以擁有健康的、不再生病、不再殘缺的身體，期限是十五年。十五年後，如果研究進行得順利，我們也許會有更好的未來。如果不順利，那我也會在享受了十五年健康人生後才死去。

為什麼要告訴我這些？宛美嘉問。

你不明白嗎？現在，你也有這個機會。況且，在你生病以前，你似乎也已經在我們三個人的身上，捕到了一點蛛絲馬跡。康之瑋說。這個研究還是機密，所有發現了機密的人，都會被組織處理。

處理，是什麼意思？宛美嘉問。

放心，組織是救人的，不會殺人。只是給知情者下藥或者進行治療，抹去記憶罷了。但，你不同，你現在的情況，完全可以成為研究的實驗品了。

我？

康之瑋點了點頭。是的，我問你，你是願意切掉你的胃，然後化療到掉頭髮、嘔吐、骨瘦如柴，然後要永遠忌口，不能運動、不能感冒，謹小慎微、如履薄冰地過剩下的日子，還是用健康的身體，過每天有八個小時的十五年。

見宛美嘉被說得有些動心，他又接著說：不過你一定要想好，一旦接受，就不能反悔。而且，你和你的親人都必須永永遠遠地守住這個祕密，否則，實驗會立刻在你的身上終止。

宛美嘉被震驚得一時間說不出話來。過了好一會，她才問：是不是還要有兩個人來和我共享？

是的。

為什麼一定要共享？

我也曾問過同樣的問題。我知道這很難理解，可「人」這個物質的存在，本來就是這世上最珍貴的東西，吃飯、擁抱、撫摸都是需要通過肉身來完成、來感知。（一一）

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