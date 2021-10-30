王幼嘉／圖

不用再幫南方雪找學生，開車去陶藝坊的時候，鑫鑫覺得輕鬆極了。她發現自己已經迷上捏陶這件事。每當把手指沒入潮濕黏膩的濕陶土中，她就覺得這些濕土好像是有生命的，在吸吮著她的指端。然後媽媽麗沙啞的嗓音、波斯女孩碧藍的眼睛、寫不完的作業、愈來愈少的存款餘額，這諸多的煩惱便從心尖移到指尖，等著濕土一波一波浸上來，緩緩的、緩緩的，一點一點地被帶走。等揉捏好的濕土搬到轉盤上的時候，她的心就如那一團未明的胚胎一樣，無罣無礙，且有無限的塑造可能。

這天小白車開到山腳下的陶藝坊時，南方雪已經在戶外的石桌上，用球形玻璃器皿插好一大束粉紫色的「恭子小姐」（鐵線蓮）。就在這束粉紫色的「恭子小姐」旁邊，一邊和陶土，一邊對鑫鑫說起了過去的事：

「我上高中的時候，唐俊傑已經是南方某知名大學藝術系最年輕的教授了。每年秋季開學，桃蘇鎮第一中學都會邀請知名校友回來演講，鼓舞同學們努力學習考大學。那年他也是受邀嘉賓。

「特別注意到他，一開始是因為他生得比較矮小，位置又被安排在兩個高大的學長之間。他就像一隻湯圓粉捏出來的小巧乳鴿，安靜地坐著，左右兩邊學長說話的時候，偶爾回頭看一看他們。

「輪到他發言時，他的說話聲也咕咕咕的溫柔嗓音。大概他也覺得再這樣說下去，大家都會被咕咕咕的聲音弄得睡著了，於是起身，在後方黑板找到一枝綠色的粉筆，畫了一條短尾巴的魚：尖尖的頭朝上、小小的尾朝下，中央的肚子臃腫肥大，形似白鯧。

「畫好之後，他讓大家猜猜那是什麼，並誇大地眨著眼睛，好像惟恐我們不知道他的問題有多重要。有同學說，那是要下鍋前被廚師斬去尾巴的魚；有同學說，那是一條非常懂得節能的魚，不會把生命的能量放在沒用的尾巴上；還有同學說，那是一條蛻變之中斷尾求生的魚。他卻說，都不是，那是學校大門口板報上的龍鳳榜。」

「龍鳳榜？」

「在我們那個年代，中國 的高等教育 剛剛恢復，正式復原的學府少，積壓的考生多，錄取學校好像古代金榜題名一樣難。許多中學都會依錄取學校的知名度，把同學的名字列在校門口的板報上，就是所謂的龍鳳榜。他指著魚頭說那是排行榜的前方，排在那裡的是理工的同學，學的是地球宇宙空間、導彈之彈道設計；臃腫肥大的魚肚子是排行榜的中段，學千年歷史、家國認同的文科同學。最後，指著被切掉尾巴的魚尾骨說，那裡是他所在的位置，這一小類是學藝術的。

「但他覺得看似無用的小尾巴卻非常重要，因為尾巴可以平衡整個的魚身體。他再次拿起綠色的粉筆，在尾部畫出深深淺淺的綠色線條，有了延展擴散如波浪的大尾巴，白鯧立即變成了拖著華麗尾巴的魚皇后。

「我不知道為什麼，覺得自己就是那條短尾巴魚：腦中填滿的數學、物理公式，肚子裡吞下了人文、史地。自從把人高馬大的壞同學推下平衡木之後，就好像把世界推到了另一邊，獨來獨往的學生時代讓我變成了短尾巴魚，身體無法平衡，只能看著自己抱著孤單，一天天下墜，墜到不透光的暗黑海底。但是藉著黑板上的綠尾巴，我突然升騰起來了，到一處靠近水面的地方，光亮透到我的眼面前來。

「而且周圍都是和我一樣，裝上綠尾巴的女同學，她們也和我一樣，輕浮得和沒有骨頭一樣。一直坐在我前頭，上課總是瞪大眼睛看著黑板，我永遠只看到她後頸肉的女生，突然回頭說：『欸，看噢！有沒有發現，唐俊傑好白啊！白得快透明了。』

「坐我右邊的回說：『早就發現了，這是古代的白面書生再世吧！』

「『後頸肉』又回來：『簡直是現代版的唐僧啊！』

「右二的另一個女生聽不下去：『你們兩個是現代版的妖怪吧。我看若不是校長、教務主任、班主任也在上頭坐著，你們要撲上去，吃了人家的肉吧！』

「『後頸肉』回過頭來，她看著我們三個說：『看看看，他把信箱號碼寫在魚尾巴的下頭了。什麼東西嘛！七八七八一七八！好吃的唐僧肉，吃吧吃吧一（起）吃吧！』還沒說完，她們就窸窸窣窣笑成一團。」（一）