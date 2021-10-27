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茶樹王（一○）

草白

林子雖好，在我心裡，總有所忌憚，怕走不回來。我沒想到自己臨了還如此猶豫，實在不該啊！不能出門的日子，我就坐在屋裡喝茶、發呆，感到茫然無措。

有一天，我忽然發現窗外坡地上的茶樹有些特別，與別處不太一樣。我承認只是一種直覺，沒有任何佐證。老人睜開瞇縫的雙眼，淡淡說了句：都是茶樹，能有什麼不同啊？

我想了想，沒有說話。可能，我在山上待久了，把樹當人看了。以前在山下，我看人也很準，熟識的人，光瞅著背影就知道是誰。

我逐漸愛上那清澈、鮮亮，淺綠中略帶微黃的茶湯，它們滲進我的身體肌膚，在蛛網般密布的血管裡遊走，將陳舊的、不安的事物清除出去。夜深人靜，躺在床上時，我甚至感覺到一個杏黃、明亮的世界正在我體內駐紮下來。

幾天之後，一個天色陰沉的午後，泥濘的山路那頭走來三個穿深色風衣的男人，個頭高矮近乎一致，邁著齊整的步伐，似乎為著一件明確而急迫的事情而來。他們是本地茶葉協會的祕書、茶廠廠長助理以及縣文聯的作家。後者要寫一本關於普洱茶的書，特來拜謁古茶樹王。他們請老人帶路，沒有人比他更熟悉去往那裡的路。

他們齊刷刷地站在小屋前的空地上，想馬上看到，天黑前還要趕回城裡。我感覺到老人猶豫的眼神，似乎擔憂著什麼。幾分鐘之後，他已經利索地從牆上摘下草帽，手裡握著棍棒，走到我們前頭去了。

那裡離住處不過十幾分鐘，一條由腐殖土所堆積的小路上灑滿落葉、花香和鳥鳴。茂林修竹，越往裡走，越是叢林陰翳，暗無天日。（一○）

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