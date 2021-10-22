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茶樹王（五）

草白

那一晚，我們飲至深夜。茶葉渣子堆成小山似的。我們喝到頭暈目眩，手腳顫抖不已，連茶杯都快握不住了。我意識到自己遭遇了他們所說的「茶醉」，真沒想到，茶如酒，也能將人灌醉。人生有此一醉，也算是值了。

來這裡後，我總會想起那段往事，特別在夜深人靜時。上山之前，我又託人去找她，依舊杳無音訊。最後一次，我給她發信息時，發現自己已被刪除。無法忘記那一刻的震驚，在此之前，根本毫無徵兆。

那次，我只想約她出來聊聊天。在那種情況下，我覺得自己應該找人聊聊。除了她，還能找誰呢？朋友很多，但真的要聊點什麼，也是找不到人的。她的朋友圈一片空白，什麼也看不到了。我不死心，去qq裡給她留言。她的qq空間也被刪得一乾二淨，惟獨剩下一張相片，拍的是一株古樹，不斷伸開的枝椏占據了整個畫面，疏漏的枝條中露出被分割的天空，顯得極為遙遠，很不真實。

站在樹底下的那人無疑就是她，深褐色上衣，也有可能是裙子──相片裡只出現陰影濃重的上半身，辨不出表情。那株樹實在太大，枝葉繁茂，將整個傘狀樹影一股腦兒投射在她臉上。她仰著臉，往樹冠或天空裡張望著什麼。

後來，我才知道，她已經離開南方嘉木，把所有認識的人都刪光了，社交空間裡留下的痕跡也被抹得一乾二淨；那張古樹下的照片，成了她遺留人間的唯一線索。來布朗山後，我才知道那是古茶樹。或許還是一棵茶樹王。

我承認在那段時間裡，自己急須找人傾訴苦悶的心情，如果換作別的時間，倒未必會如此迫切。衝動之下，我把照片拿去給一個在園林局工作的朋友辨認，由於像素太低，離得又遠，也看不出什麼名堂來。（五）

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