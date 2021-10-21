他們一行二十幾個人來到了潛水區，兩人一組，老麥和雪瀅在一起。

海灣的海水藍得妖媚，從眼前的淡藍、淺藍，漸漸延伸到遠處的天藍、寶石藍，直到一望無際的深藍。面對撲面而來藍藍的海水，雪瀅感到一陣眼暈，她小心翼翼地在淺水區踩水，不敢往深處去。

老麥把手伸給她，「別怕，跟我來！」

她略微遲疑了一下，抓住了他的手。好像有一股電磁波，順著他的手指，倏然通遍了她的全身。她覺得身體在往上漂，腳底落空了，一下子就沒了方向。他牽著她的手，朝海的深處游去。

陽光穿透了海面，海水清澈，瓦藍、瓦藍的。隔著面鏡，他們彼此凝視著，眼睛對著眼睛、胸口對著胸口。清涼的海水無拘無束地撫摸著他們，活潑的海浪在他們身體之間湧動著、激盪著。她第一次體驗到大自然如此的美妙，海水裡彷彿有個氣場，把她和他溫柔地纏繞在一起。老麥握著她的手，既不靠近，也不疏遠，他們保持著一種迷人的距離。

五彩繽紛的珊瑚礁如萬花筒一般，讓他們眼花撩亂。自由自在穿梭如飛的各種熱帶魚──鰈魚、鸚鵡魚、神仙魚，更是目不暇接。雪瀅興奮得跟孩子似的，完全忘了身在何處，彷彿自己也變成了一條快樂的小魚，在波浪裡游來遊去。

他們離岸邊愈來愈遠，海水也變成了深藍，藍得深不可測。突然之間，一股巨浪莫名其妙地掀起來，把他們兩人甩開了。雪瀅在掙扎中摸索著老麥的手，沒有了他的手，她就失去了嚮導。

當她猛然意識到，自己是孤身一人在海水裡漂浮，緊張感和恐懼感頓時使她渾身顫慄，小腿抽筋，不聽指揮。她拚力想浮出水面，可兩條腿卻無力伸展。（一三）