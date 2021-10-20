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中年心事（一五）

海沂

「你爸最近忙得很，忘記的事情不只一件兩件。」顏清凡瞟了老公一眼。

「每個人說話都不算數。」吉米生氣地瞪著父母。「我的貓現在哪裡？

「你的貓還在上海呢。」洪力回答。

「你沒騙我？」吉米歪著腦袋問他爸。

「貓還在我的辦公室裡。別斜著眼看你爹。我急著開車上路，等想起來的時候，已經快開出江蘇了。本來就晚了一天往回趕，你媽早有意見，路上又堵車，沒辦法再掉頭回去帶上貓。」

「你忘了就是忘了，別把我扯進去。」顏清凡說。

「你們都一樣，沒人關心我的要求。」吉米不領父母任何一方的情。「貓留在你辦公室裡，誰來照料？」

「我已經讓值班的人幫忙照看了。」

洪力沒事找事，向兒子保證帶貓回來過年，最後一刻卻給忘到腦後。不久前他拍了一組貓的照片，微信給兒子。圓圓的大臉，表情呆萌無辜，特別惹人憐愛。洪力是專業攝影師出身，隨便用手機拍拍照，從構圖到光影，都顯出他的功底。關鍵是他把這隻貓的氣質抓拍得特別傳神，表情跟吉米喜歡的卡通人物查理一個樣，讓兒子一見鍾情，很想養一隻。洪力答應把貓給兒子帶回來，吉米還沒見到貓的本尊，就已經給牠起好了名字：查理‧布朗。

「貓口糧、貓玩具、驅蟲藥、貓的小窩等等，我都準備齊了。上車前有一件棘手事需要處理，結果把貓給忘了。對不起，兒子。我想想辦法，看這幾天找誰幫忙快遞過來。我們快一年沒見了，別一見面就哭喪著臉。」洪力抱歉地摟住兒子說。

吉米掙脫開，坐到一邊。他很敏感，覺得爸爸的樣子和身上的氣味，跟在美國的時候大不一樣，有些陌生彆扭，他不想親近。（一五）

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