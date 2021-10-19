「媽，吉米早不是小孩子了，不能這麼慣著。他要番茄醬是為了沾薯片吃，你千萬別出去給他買。」

顏清凡跟著老媽走進兒子房間，見他正捧著一大包炸薯片吃得脆香。

「吉米，你這麼熱愛垃圾食品，你爸看見了不生氣才怪。還有，你的額頭已經長小痘痘了，繼續吃吧，小心滿臉長痘痘。」

吉米不好意思地摸摸額頭。

「反正答應的事就應該做到。爸爸要是忘記帶貓回來，我肯定不會高興，相反我會很難過。」

吉米聳聳肩膀，他中文說的有一點慢，但能清楚流利地表達，一副很認真的樣子。

「你說答應的事就應該做到，那為什麼早上賴床不起？」

「我比較像貓咪，喜歡睡懶覺嘛。」吉米笑嘻嘻地說著，放下手裡的炸薯片，乖乖出來吃飯。

顏清凡的老公洪力比訂好的時間，晚了一天從上海回來。他之前在紐約 一家知名廣告公司做圖像設計。回國三年了，與人合作廣告公司，為拉生意經常吃吃喝喝，人雖然還不算個胖子，但明顯油光了不少。他的穿戴做派，早已不見從前偏藝術家的風格，手腕上戴著時髦的勞力士「綠水鬼」，完全一副商人模樣。

顏清凡皺起眉頭。

「別這麼盯著我看，入鄉隨俗嘛，國內人看中穿戴行頭，吃這一套。」洪力一眼瞧出老婆神情中的意味，不等顏清凡開口，朝她似是而非地笑著，拉拉衣袖，蓋住手錶顯眼的綠色錶盤。

「爸爸，我的貓呢？我的查理在哪？」吉米興奮地跑上前問。

「我車開出去大半程，才猛然想起，貓沒上路。對不起，吉米。」

「什──麼？你沒把貓帶回來？逗我玩吧？」吉米非常失望，他拉著長腔問道。

「抱歉，我不是故意的。忙起來忘了放進車裡。」洪力向兒子解釋。（一四）