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沉默的麥田（一○）

舒怡然

她發覺天空已經變得清澈，遠處地平線上出現了一層一層幽深的暗影，好像在海與天之間，劃出了一道界線。一縷一縷黃色、紅色交織的光線交會在一起，頃刻間，便化作霞光萬道，像火焰一樣燃燒在地平線上。海面金光閃閃，一輪金黃色的圓球在水面探了探頭，左右搖晃了一下，一瞬間便躍出海面。

雪瀅的眼睛睜大了，太陽離她是如此之近，彷彿觸手可及。當心目中遙不可及的東西忽然變得近在咫尺，那種感覺是既新鮮又陌生的。

雪瀅聞到了一股熟悉的香味，是她房間的花香，紫羅蘭的香氣會飄這麼遠嗎？她下意識地環顧左右，心中一驚，戴墨鏡的男人就站在船欄杆的另一邊，離她只有幾英尺的距離，他正目不轉睛地看著她。莫非他就是那個神祕的「老麥」？

雪瀅把飄在胸前的白絲巾往肩後甩了一下，從容地朝他走去。她在他面前站定，仔細打量著他。他的膚色微黑、頭髮濃密，下巴上長滿了密密的鬍渣子，一直連到鬢角。黑色寬邊墨鏡遮住了他的眉眼。他禮貌地衝她一笑，露出整齊潔白的牙齒。

雪瀅一下子愣在那裡，大春？大春笑起來也是這個樣子，世上不會有這樣的巧合吧？她搖了搖頭。

「謝謝您，昨晚來參加我的讀書分享會。」她伸出手來，他握住了她的手，那麼自然，好像他們已經認識很久了。

「沉默的麥田，書寫得好，拍成電影會更轟動的。」

「你是老麥，我沒猜錯吧？」

「怎麼，是不是聞到了麥穗的味道？」他笑了。

「不，是紫羅蘭的味道。這船上有鮮花賣麼？」

「噢，那是我從西礁島帶上來的。那裡有家鮮花店，什麼花都有。」（一○）

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