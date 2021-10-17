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露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

中年心事（一二）

海沂

「家樂福？那是退休大媽愛逛的地方。你家洪力在國內應該發展得不錯吧？我建議你去佳世客，那裡的食品多是國外進口的，貴是貴點兒，但質量有保證，吃起來放心。許心超最愛吃那裡的有機藍莓了。哎呀，忘了你是從美國回來的，不稀罕國外的水果。」

辛籽說起話來，努力掩飾住她做為新興中產所獨具的優越感。她的話聽著平滑不尖刻，偶爾帶著粗礪，像大米飯裡沒淘乾淨的沙粒，吃起來雖然牙磣，但絕不會引來大聲的抱怨指責，相反讓人很容易原諒她包裹起來的堅硬自負。

顏清凡身穿黑白混紡的花呢大衣，一條黑色圍巾隨意地繞在修長好看的脖子上，腳蹬一雙精緻的平底黑皮靴，整個人顯得瀟灑時尚，但她的心裡卻一直是個保守念舊的人。她喜歡老朋友、喜歡去熟悉的老地方，習慣於不太熱鬧又不太冷清，溫度剛好讓她得心應手的環境，否則她的心情會不由得慌亂不安。

顏清凡的消費觀念，很可能比國內中產階級落伍，至少和辛籽大不一樣。她喜歡以前的老牌子，也愛買與保護牙齒有關的東西。記得每次帶兒子檢查完牙齒，那個美國牙醫都送一支牙刷、一盒牙線給吉米，露出潔白整齊的牙齒，笑著說；牙刷應該每個月換一支。

下午兩點鐘的家樂福超市，購物的人不多。顏清凡走過一個白淨斯文的中年女售貨員，看她站在一大片縱橫排列的各色牙刷前面，不太在行地推銷新科技材料牙刷。她選了六板買一送一的牙刷，中年女售貨員衝她笑笑，似乎還有些不好意思。結帳付錢出來，那個中年女售貨員的臉一直在眼前晃悠，那種膽怯不自信的表情，跟她自己某些時刻很像，讓她不忍多看。（一二）

美國 退休 時尚

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