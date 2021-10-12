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中年心事（七）

海沂

顏清凡雖說看不慣這個女孩對媽媽的態度，但還是忍不住像對自己兒子一樣，給她撥了些生菜過去。

「謝謝阿姨。」

「哎呀，我們沒那麼多儀式感。不管甜點、生菜的順序，餓了隨便吃，吃飽算完。」辛籽嘴裡嚼著食物，大咧咧地說。

顏清凡不明白，先吃生菜跟儀式感有什麼關係？

「生菜沙拉真好吃。我要再去拿點兒回來。」許心超說。

「你看阿姨在吃魚呢。你去多拿點魚來吃，吃了聰明，孩子。要不，我幫你去拿。你現在是學生，每天學習費腦子，要多補充優質蛋白。魚是優質蛋白，你應該多吃魚。」

辛籽小心翼翼，甚至帶點低聲下氣地哄女兒說。

「我偏不拿魚，我想吃生菜沙拉！老媽，這裡是自助餐廳，我只拿自己喜歡的東西，你不要叨叨我，OK？我又不是三歲的小孩！你總當我是小孩，一天到晚地嘮叨，沒完沒了。你知不知道，我已經煩透了，你再叨叨，我馬上發瘋給你看！」

許心超又衝著她媽媽嚷嚷起來。辛籽好脾氣地看看女兒，又朝顏清凡苦笑著輕輕搖頭。這時手機響了，她低頭瞥了一眼，皺起眉毛，對顏清凡和她女兒說：「你們慢慢吃，公司有點事，我先去處理一下，等會兒回來。」

如此的用餐氣氛，讓顏清凡越來越不開心，她放下刀叉，用餐巾布擦了擦嘴，說：

「我們還是一起走吧。」

「阿姨，我媽經常這樣，沒關係的。再說了，我還沒吃飽呢！」

「顏清凡，我還有好多話想跟你說呢！你們在這慢慢吃，我處理完手頭的事，馬上回來。」（七）

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