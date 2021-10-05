顏寧儀／圖

歐米覺得，欣賞別的女人和忠誠無關，如同欣賞一幅畫並非想要佔為己有。他從不懷疑自己的忠誠，如果不幸未來和沙娜分手，原因絕對不是他的不忠。

但是最近他突然對自己的忠誠失去了信心。似乎有某種他無法抗拒的力量，推著他踏入一條他不願走的路。難道是所謂的中年危機？可是三十二歲離中年還有一段不算短的距離。

從在路上巧遇密雪後，歐米無法解釋自己一連串異於常軌的舉止。也許是初戀情人在心中深處，佔有一個不可磨滅的角落，乍然相逢，來不及做任何理智上的防衛，隱藏在心底的感情立刻翻天掀地噴湧而出。

難道當年稀薄的感情會在心裡逐漸發酵膨脹到不可收拾的局面？就像有一回沙娜發麵做麵包，結果他們外出吃午餐，又臨時決定去看場電影，等回到家，麵團已膨脹到容器外面。沙娜說天熱所以發酵效果特佳，歐米驚訝於一個小小的麵團有如此的爆發力。

年輕時密雪就是個美麗亮眼的女孩，現在的密雪增加了幾分成熟的嫵媚，似乎更顯明驗動人。歐米承認，密雪是個非常迷人的女人，對男人有足夠的吸引力。但無論如何，他不應該是被吸引的男人，他會讚美密雪的美貌，但不會迷戀。可是事實是，他正在做意亂情迷的事。

巧遇密雪，他不但毫無掩飾表達自己的歡欣之情，更不假思索邀請她共進午餐。歐米對自己過度熱情的反應感到驚訝，彷彿置身於失控狀態，言行舉止由不得自已。

他竟然對沙娜扯謊，這是他萬萬沒想到會做出的事。

沙娜問他和誰一起吃晚餐，他不知道自己為什麼不明說，難道他真的對密雪產生了不可告人的念頭？

一早歐米打電話給沙娜，似乎想讓沙娜的聲音清醒自己的腦袋。

「妳能不能早點回來？」歐米的語氣帶有乞求的味道。

「我才離家一天就想我啦？」

「是的，我好想妳，我需要妳！」歐米是在說真心話，他需要沙娜阻止他做出不可原諒的錯事。

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中午時分，沙娜坐在旅館咖啡 廳窗口，看到歐米走出辦公大樓，顯然要去吃午餐。

她送了簡訊過去，上班時間沙娜不會主動打電話給歐米，怕打擾他。雖然明知歐米此刻並不在工作，她還是依照慣例。

「吃午餐了嗎？」她明知故問。

歐米停下腳步，在手機 上敲打一下。

「還沒有，先去買點東西。」

「OK, love you!」沙娜貼上一顆大紅心。

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歐米中午外出，除了去吃午餐，還打算買樣禮物送給密雪。一整個上午，密雪的影子常浮現腦海，雖然他極力想把這影子揮走。他無法抑制回想當年和密雪在一起的時光，好多陳年往事像抹去了灰塵，清晰鮮活地呈現在眼前。記得密雪十七歲生日，他送她一條墜了一片幸運草的項鍊。密雪非常喜歡那條項鍊，在他們分手前，她常掛在脖子上。

才相逢兩天就送禮物，似乎有點唐突，但他就想給密雪一個驚喜。至於為什麼他要給她一個驚喜，他也說不上來。

他去百貨公司，選購了一條有特殊意義的項鍊。雖然不是昂貴的珠寶類，但現代感的幸運草造型他相信密雪一定喜歡。

臨付款前，歐米突然想到沙娜，於是他買了兩份。

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沙娜遠遠看著歐米走進百貨公司，她確定他一定是去買項鍊，而且一定是一條款式精美的項鍊。歐米是個很有品味的男人，送她的每樣禮物都沒讓她失望過。

歐米正循著她的指令前進，他真的是無法抵抗她的指令？人的意志力不是可以起死回生的嗎？還是內心深處他有那個意願？他真的會把項鍊送給他的初戀情人嗎？沙娜內心感到惶惶不安，也開始泛出淡淡的醋意！

沙娜決定不給任何提示，看歐米會有怎樣的行動。

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歐米一早起來，感到神清氣爽，腦海裡擋著他思考的雲霧消失無蹤。

回想昨天種種，他真不敢相信是自己的作為，而像是在看別人演出的戲。

他約了密雪去一家很有情調的義大利 餐廳吃晚餐，他記得密雪很愛吃義大利食物。

當密雪看到那條項鍊，驚喜的程度更甚於當年。他們足足在餐廳談了近三個小時，直到密雪看看錶說，必須去朋友家接孩子，才不得不中斷。分手前，他說今天會再打電話給她。

但是此刻清醒的他，並不覺得有和密雪聯絡的迫切感。

看著一旁的空枕，他想的是沙娜。正想著，手機響了，是沙娜。

「妳怎麼知道我在想妳？」歐米愉快地說。

「這叫心有靈犀，再說你不隨時隨地想我，難道在想別人？」沙娜似乎在放線，但是她也不確定想釣上什麼。

歐米笑了兩聲，沒接她的問話，卻說：「我買了一個禮物給妳，妳一定會喜歡！」

「你買的禮物我當然喜歡，告訴我是什麼？」

「項鍊，很別致的一條項鍊！」

對這回答，沙娜感到意外。她知道歐米昨天會去買項鍊，但項鍊不是為她而買。難道是歐米強烈的忠誠感戰勝了外來的誘惑？還是歐米覺得內疚，所以買了兩條？

昨晚她跟蹤歐米去餐廳，然後在餐廳對街的咖啡廳等待。

在兩個多小時的等待中，沙娜不時對這錯亂的局面感到荒謬可笑。她是始作俑者、她在製造一場混亂、她在看一齣戲，但她不確定會不會是一齣好戲。

當歐米和密雪一同步出餐廳，沙娜立刻感到形勢艱險，如同弱國遇上強敵。密雪是如此明艷亮眼的女人，和歐米站在一起更是兩相映照，像天造地設的一對。

她沒問歐米買了幾條項鍊，她知道即使他買了兩條，也不可能對她明說。（三）