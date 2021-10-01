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有一種告別（二）

葉周
阿普航空／圖
阿普航空／圖

讀小學的時候，我留給你的是什麼印象啊？我問。

挺聰明的一個小孩啊！

真的嗎？

不過不太講話。

我和你講話已經算多了，我和同桌的女同學幾乎都沒有交談過。你知道我對你的印象是什麼嗎？如果以前說起這樣的話題，她一定會睜大眼睛看著我，期待著我的答案。可是當時她的表情平靜如水，顯然她已經不是太在乎了。

你是一個好同學，很願意幫助人，起碼幫助過我。

我怎麼幫助你啦？

我那時是黑五類的狗仔子，心裡很自卑，不太和同學講話。你看到我總是笑嘻嘻的，功課上我有難處，你都會回答我。

我也是牛鬼蛇神的子女啊！和你一樣。

我被紅衛兵綁在公寓前的大樹上示眾……

我和媽媽被造反派剃了陰陽頭……她說得似乎很平常。

噢，記起來了，有一陣你每天上學都戴著帽子。

你也是，大熱天還穿著長袖的卡其中山裝，從來不穿短袖……好了，不說那段了。

我們又談到以前的老師，說了一些他們的趣事。這就是我們的永別嗎？分手的時候我們就像從前那樣，沒有親暱的舉動，我長時間地望著她的眼睛。

或許他們覺得我不合格，我又會出來了……即便在裡面，我也會為我的家人和朋友禱告的！我感受到她內心的平靜，她有了自己需要的精神依托，總是值得祝福的。

我們在海灘邊上告別，有一輛公車直接到她居住地的門口。她轉身走了，前面是一段上坡的路，她的腳步十分有力，一直往上爬著。我一直目送著她的背影消失在轉彎處。

2

幾天後在附近一個社區的抗疫活動中，我又遠遠看見兩位修女出現在現場，她們忙著向市民分發口罩和洗手液。大家都遵循社交距離的規定，相互保持距離，我卻希望能夠更近一些，看清楚她們的面容。其中一個個子稍高的修女是白人，另一個顯然是亞裔，她正低著頭整理著桌面上的洗手液。

我向她們靠近時，白人修女警惕地對我投來審視的目光，那個亞裔完全沒有留意。我一直尋找那樣的機會，終於亞裔修女抬頭的瞬間，我認出了她。儘管她比我記憶中的那張臉更消瘦了，可是我還是確認站在我前面的就是她，我曾經的小學同學。

為了證明我的確認，更主要是讓她看到我，我做了一個驚人的舉動，一下子把在場所有人的目光都吸引到我身上。我站到相對較為寬闊的空地，摘下了口罩，對她揮了揮手，輕輕叫了她的名字──亞淳。幾乎身邊所有的人，都投來敵視的目光，或是從口罩後發出驚嘆的聲音。

我不顧這一切，繼續向她揮手呼喚。我終於看見她露了一露微笑，就是這口罩後面的一抹微笑，使我確切地知道她認出了我。這時我急忙又戴上口罩，周圍的人這才舒了一口氣。

前來領口罩和其他抗疫物品的民眾疏疏落落地排起了長龍，我急忙跑到桌子後面拆箱補貨。一波人流過去後，稍微有了喘氣的機會，我站在她身後大聲說：你好嗎？

我挺好。你還在忙。她顯然還記得我的職業是一個記者。

真的沒有想到，在這裡見到你。前幾天在醫院急診室門前，我也好像看見兩位修女走過，是你嗎？

她吃驚地說：是我呀，你在嗎？我怎麼沒看見？我和姊妹是去為醫生、護士做禱告。醫生、護士每天十幾個小時連軸轉，體力疲勞，精神也十分困頓。能讓他們在休息時哪怕花五分鐘靜一靜，閉上眼聆聽一下禱告，也是好的。

我只能說一些新聞中了解到的關於疫情的消息，都是不好的消息，我感覺到她很願意聽。畢竟我每天做新聞時會瀏覽更多的新聞資源，比她從電視新聞中了解到的更周詳，所以我的每一個數據統計，對於她都有新鮮感。我說話時她靜靜的，目光仍然專注地看著手裡的活。

當她終於轉過身來，與我的目光在空中接觸時，儘管距離比以前說話習慣的距離遠了許多，還是能夠找到過去的感覺。畢竟已經十年未見，再次相見又是在這樣一個特殊的時期、特殊的環境中。儘管她的容顏已經比以前更顯瘦弱，我還是能夠捕捉到過去曾經有的記憶。

我腦子裡忽然閃現她的生活常態，她以前曾經告訴過我，她已去教堂裡體會了修女的生活，臥室很小，就一張小桌子和一張床，床是一塊鋪了一層很薄床墊的木板。修女們基本上生活在靜默中，只在必要時才講話，更多時間用於沉思和祈禱。

那樣的生活多悶啊！信仰的力量真的有那麼強大嗎？當時我毫不隱瞞自己的想法。（二）

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