伊蓮聽後一臉欣慰，回道：「是呀，艾蜜每天都在進步中，我得抓緊時間拍視頻，紀錄她的成長過程，再不拍就晚了。」

兩人話畢，互道再見。她望著伊蓮推著購物車走向停車場，覺得自己彷彿讓伊蓮給上了一課似，忽然有點茅塞頓開的感覺。是的，如果前方是跑道，那麼伊蓮在跑道上已遙遙領先，她後知後覺，再不疾步趕上，就只能永遠給甩在後頭，遲遲望不見終點。

而後她走進超市買她的東西：幾份即食餐、一些水果、一條麵包。不到十五分鐘，飛速買好並付完帳。她的生活如此簡單，冰箱經常空空如也，缺什麼添什麼，基本不囤貨。可如果有孩子呢？不知怎地，她驀地想起「嗷嗷待哺」這話──她的孩子就是幼雛，待她餵食。以後，她勢必如伊蓮一樣，每周買一整車的食品，風雨無阻。

那天晚上，她想起母親了。她覺得應該告訴母親，領養孩童的事正在進行中，她並沒偃旗息鼓。至於母親的想法（贊成或反對）現如今已左右不了她。也許在潛意識裡，她是在與母親較勁，想藉領養孩童一事，證明自己勝於母親，所以母親的育兒方略，對錯不談，她將不予採納。換言之，她將改弦易轍，另起爐灶。她的孩子會有個快樂童年。必須快樂。

她想通了，血緣之親，亙古不變；可血緣之外，領養孩童，則是人間有情。她但願做個有情人，昂立於天地之間。

對的，就該如此答覆母親，直截了當，毫不迂迴，且理直氣壯。（全文完）