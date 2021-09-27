不讓眼淚掉下來（二五）

所謂的「負壓艙」是個有蓋的透明小桶，進出幾條管，兩條管子連接吸附在傷口上的吸盤。小一點的那條定時噴消毒和幫助傷口癒合的藥水，另一條通過小桶連接牆上的氣閥，吸走氣體以增加負壓。

儀器看上去十分簡陋，材料也普通，但價值不菲，將近兩千元，而且不在醫保 範圍。

兩千元對於父親這樣的老農民來說分量很足，所以他的焦慮又來了，跟我道歉，說他已經浪費了太多錢，不如不治回家等死。

我說：如果花點錢能讓你早點好起來，花多少錢我都願意。

沒料到父親話鋒一轉，讓我想辦法搞死鄰村的庸醫。我一愣之下，差點沒大笑。

「我去捅他兩刀，員警把我捉走，哪個來照顧你？」

房間裡別的人都笑，父親倒是有些不好意思了。他說：「我是讓你想想辦法，搞到他沒法再做醫生，他不配做醫生……」

「行啦，爸！」我提高聲音，打斷父親的話，「別說我沒有這個能力，就算有，也不會這樣做。爸，你都八十歲了，怎麼還看不透？行善積德吧。庸醫處理傷口太草率，該死，但你自己也有責任的──是你自己去找他的，而且還連去兩次！當初如果你跟明攫講一聲，讓他帶你來這裡縫幾針，最多十天就好了。」

「我不想麻煩明攫。你知道，醫院裡到處都是病毒──」

我有點生氣，但不敢發作，順著他的思路說：「你就知道心疼明攫，從不為自己著想，也從不操心我的事！如果我離家不是這麼遠，你肯定讓我帶你上醫院的是不是？」

父親笑了起來，說我這張嘴向來得理不饒人。明攫是父親的軟肋，一直都是。

我看到天色已晚，伺候完父親屎尿，迅速趕回家，取夜裡要穿的長衫、長褲和洗刷用品，又打電話讓明攫夜間回梁丙子村陪母親。（二五）