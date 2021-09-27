再聽伊蓮說：「你們也許已經知道，收養身體健全的孩子一般是要等許多年的，但收養有殘障的，那就快得多。當然收養殘障兒童難處也很多，不是每個申請家庭都能勝任的。機構的審核標準也格外嚴格。」她不由膽怯了。一直以來，她都是把事情想簡單了，以為領個孩子回家，幸福的日子即唾手可得。可她想過日子可能艱辛重重嗎？想過如何養大殘障兒童嗎？

那就自問自答吧，她告訴自己。她是在萬花筒中看世界，看到的是色彩紛呈的美麗圖像。可萬花筒外的世界，色彩如何呢？反正她是忽略了。為來為去，她終究是為她自己，以為有了孩子，即家有歡笑、心有所依，她人也完整了。可她確實是把事情想簡單了，況且自私。

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她知道伊蓮是特地辭了職，以便在家當全職太太及母親的。她自己呢，雖然不是事業心特重的人，卻擔心孩子領回家後，無法事業與家庭兼顧。是以領養機構那邊雖然迄今尚無回音，她倒不急了，也不催問。日子呢，基本上亦就原地踏步，旋律不變。

又過數月，她在超市門口巧遇伊蓮。伊蓮推著滿滿一車食物出超市門，她正要進去，兩人便在門口攀談起來。

望著伊蓮一車食物，她笑著問：「妳開派對嗎？」

伊蓮也笑：「什麼呀，都是我們一家子吃的，現在哪有時間開派對？睡眠都不夠。」

「是嗎？比上班還忙？」（七）