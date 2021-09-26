我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

血緣內外（六）

林弗沙

眾人都紛紛說可愛極了。她仔細端詳，覺得那孩子其實並不怎麼討喜：細眼、塌鼻、臉色蠟黃、非常瘦。但眾口一詞，她也說可愛。

伊蓮聽眾人讚許，喜形於色，接著說：「我家那三個淘氣的，彼得，莎莉和約翰，愛死這個新妹妹了，搶著教她英文呢。」

「艾蜜多大了？」她抓了個空檔，問了一句。

「兩歲了，剛過的生日。噢，有出生證明。這兩年一直在孤兒院待著。」

那天天氣炎熱，眾人是夏天裝束，在場的孩子們皆T恤、短褲。艾蜜則是短袖上衣、及踝長褲，著襪子，但沒穿鞋。

她留意到，伊蓮全程抱著艾蜜，根本就沒讓艾蜜下地過。她覺得奇怪，但不好問。那是人家隱私，得尊重。可沒想到她心中之疑竇，倒讓伊蓮雲淡風輕給解了。

伊蓮說：「艾蜜是有殘障的。現階段沒法子走路，連站著都難。」

眾人於是探問原委。她心中震驚，也問：「天生的？」

「先天性足內翻，而且還是雙側。兩歲以前沒治療，等於失去黃金時間。好在現在還不算晚，有希望矯正。過兩天就要動手術，然後上石膏、穿支架。不過到底要動多少次手術，就不知道了，得看情形。」

她聽呆了，倒吸了一口氣，只能傻傻應一句：「是嗎？」

伊蓮泰然一笑，不急不徐接著說：「還有，她視力先天也有問題，也得矯正。不過你們別看這孩子問題多，她可是非常、非常聰明的。」

她看伊蓮連用了兩次「非常」，臉上又漾出為人母的那種驕傲之色，連忙點頭稱是：「肯定非常聰明。」至於伊蓮是否是母愛洋溢而誇大其辭，她根本不管。現如今，伊蓮在她眼中是頭戴光環，天使上身，她不僅自愧不如，更是不折不扣五體投地服了。想想自己，若是領養機構給自己配對個殘障兒童，她如何自處？能否應付裕如？（六）

天使 隱私

上一則

拿破崙愛妻約瑟芬「皇家相傳」珍珠項鍊 登蘇富比秋拍

下一則

揮手自茲去

延伸閱讀

掌握黃金時間救援急性腦中風 能降低殘障程度

掌握黃金時間救援急性腦中風 能降低殘障程度
劉醇逸等促立刻為特教、殘障生提供校車

劉醇逸等促立刻為特教、殘障生提供校車
是時候了（三七）

是時候了（三七）
是時候了（三五）

是時候了（三五）

熱門新聞

中國科學院院士楊振寧22日參加在北京清華大學舉行慶祝他百歲華誕的「楊振寧學術思想研討會」，他的妻子翁帆當天出席穿著一襲紅色洋裝仍氣質出眾。（圖／取自中國自媒體）

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

2021-09-23 11:26

囉嗦惹人嫌

2021-09-19 03:01
愛蓮的父親Mr.Moore（左二）和孫運璿夫婦（右二、右三）合影。前方的小男孩是愛蓮的哥哥，小女孩則是孫運璿的大女兒。（芳華．圖片提供）

愛蓮的故事

2021-09-24 03:01
吳孟芸／圖

誰可入夢

2021-09-19 03:02
徐至宏∕圖

碼頭情人老

2021-09-22 03:02
Alberto Giacometti「鼻子」，1947年構思、此版本於1949年構思，約1964年鑄銅，估價待詢。（圖：蘇富比提供）

豪門離婚促成史上最驚人藝術拍賣 蘇富比將賣麥克羅威

2021-09-20 03:27

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻