眾人都紛紛說可愛極了。她仔細端詳，覺得那孩子其實並不怎麼討喜：細眼、塌鼻、臉色蠟黃、非常瘦。但眾口一詞，她也說可愛。

伊蓮聽眾人讚許，喜形於色，接著說：「我家那三個淘氣的，彼得，莎莉和約翰，愛死這個新妹妹了，搶著教她英文呢。」

「艾蜜多大了？」她抓了個空檔，問了一句。

「兩歲了，剛過的生日。噢，有出生證明。這兩年一直在孤兒院待著。」

那天天氣炎熱，眾人是夏天裝束，在場的孩子們皆T恤、短褲。艾蜜則是短袖上衣、及踝長褲，著襪子，但沒穿鞋。

她留意到，伊蓮全程抱著艾蜜，根本就沒讓艾蜜下地過。她覺得奇怪，但不好問。那是人家隱私 ，得尊重。可沒想到她心中之疑竇，倒讓伊蓮雲淡風輕給解了。

伊蓮說：「艾蜜是有殘障的。現階段沒法子走路，連站著都難。」

眾人於是探問原委。她心中震驚，也問：「天生的？」

「先天性足內翻，而且還是雙側。兩歲以前沒治療，等於失去黃金時間。好在現在還不算晚，有希望矯正。過兩天就要動手術，然後上石膏、穿支架。不過到底要動多少次手術，就不知道了，得看情形。」

她聽呆了，倒吸了一口氣，只能傻傻應一句：「是嗎？」

伊蓮泰然一笑，不急不徐接著說：「還有，她視力先天也有問題，也得矯正。不過你們別看這孩子問題多，她可是非常、非常聰明的。」

她看伊蓮連用了兩次「非常」，臉上又漾出為人母的那種驕傲之色，連忙點頭稱是：「肯定非常聰明。」至於伊蓮是否是母愛洋溢而誇大其辭，她根本不管。現如今，伊蓮在她眼中是頭戴光環，天使 上身，她不僅自愧不如，更是不折不扣五體投地服了。想想自己，若是領養機構給自己配對個殘障兒童，她如何自處？能否應付裕如？（六）