薛慧瑩／圖

出門往北去，到街口右轉，過了紅綠燈，他發現街角對應著米線店位置的原來是一家越南 餐館。他們這一區越南人並不多，這間越南餐館開了好像也有五、六年了吧，都沒怎麼受他們注意，也沒來光顧過，反正妻子在家裡也常常煮各種不同的越式美食。不過下次萬一他們發覺家裡的米線吃光了，是不是也可以來這裡買呢？

幾十年前老家的米線店，應該早就不在了，卻在他現在的家附近以越南餐館的樣貌出現，隔了半個地球和迢迢將近半個世紀。雖然不是完全一樣的店，更不是一樣的開店人，冥冥中卻好像有種難以言說的聯繫。他把車子從車房開出來時，仍在想著這件事。

他如常沿著一定的路線去上班，也就是開向小巷南邊的出口，同時忍不住想，這條兩列車房和車房之間的巷道，是不是也對應著老家的哪一條小巷呢？

老家房子後面當然不是車房，而是另一列房屋，和他們這一列背貼著背。他們家朝東，後面那列房子大門朝西，門前也是一條小巷。向南出去的話，巷口左邊有一間戲院。他讀小學時，每天就從那條巷子出去，然後向右轉，他的學校在兩個街口之外。

他開車出了巷口，不轉右，轉左，從這裡開出高速公路大約是十分鐘的車程。他看了一眼巷口左邊，不是戲院，是一家星巴克 。

車子往前開出一分鐘後，他才想起來：星巴克是兩年前才開的。巷口左邊的店面，以前是一間影碟連鎖店，一度分店遍布全球、現在已經倒閉了的百視達。

這家百視達其實也沒開多少年，開張的時候，出租影碟這一行已經是日薄西山了。雖然地點方便，他也辦了會員證，卻沒怎麼光顧過。因為能在百視達租到的都是一些熱門電影 ，他偏喜歡看一些冷門、非主流的，比方歐洲或第三世界的片子，或獨立電影，因此常常去的是另一間離家較遠的影碟店。

他從最初的影帶租到光碟，店裡且有不少他小時看過的中文電影，可惜邵氏一直沒將以前的武俠片製作成影帶。等到後來終於出整套的光碟時，光碟又面臨被淘汰的命運了。即使如此，他還是能在店裡偶爾發現一兩部邵氏的舊片子，不過都是配上了英文的。前邵氏明星羅烈去世時，中文媒體都沒怎麼報導，這間小影碟店卻將僅有的幾部羅烈主演的片子放在一起，店員還手寫了個牌子：R.I.P. Lo Lieh，算是個小小的回顧展，禮失求諸野，令他非常感動。

小影碟店只比百視達多活了兩三年，結束營業前有清倉，不少電影發燒友都去選購他們喜歡的影碟。他也去看了，但什麼都沒買。他知道老家巷口的戲院早就不放映電影了，現在不知改成了什麼？很可能也是一家星巴克，或當地無處不在的小咖啡館。

老家的米線店是一間越南餐館、戲院是一間影碟店……那麼，母親口中的「外面巷口的館仔」又是什麼？

這個他不用親身訪查，「巷口」是另一個出口，他們以前複雜的巷道系統，不管往哪個方向走，都會通出一條大街。如果不轉出米線店那邊，出門向左一直走的話，出了巷口，對面就是母親口中的館仔雜貨店了，他們常常在那裡買醬油、汽水等。當年大清算，這間小雜貨店也被劃為資本家，一家人共三代也不知十幾口，全被強行送到新經濟區開荒。之後他就沒再見過那一家人，只輾轉聽說，他們在隨後的船民潮期間被澳洲收容，逃亡期間折損了兩名成員云云。

而在這裡，同樣的方向路徑會帶他到一間韓國人開的雜貨店，店裡不賣他們慣用的醬油。他們買汽水什麼的也不來這裡，去大型連鎖超市買比較便宜。（二）