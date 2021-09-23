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不讓眼淚掉下來（二一）

李東文

然後我給他舉例，說村裡的馬蓮婆婆，九十出頭，還天天自己走路去鎮上喝早茶。父親說是啊，馬蓮嬸窮了一輩子，到老了才享福！

馬蓮婆婆有六個女兒，四十多歲才生了個兒子。這個兒子年輕那會五毒俱全，進出局子無數，後來浪子回頭租個檔口賣豬肉，總算能讓老母親安享晚年。

我希望父親能直面死亡，生老病死，本就是人類的常態。老的死去，幼的成長起來，循環往復，生生不滅。我告訴父親我的疑慮、我的困難、我的期待等等，父親聽得頻頻點頭，答應以後盡量照顧好自己、照顧好母親。

父親哭了起來，說總是生病，拖累我們，讓我們跟著他受苦。我用紙巾給他抹眼淚，自己也忍不住哭了起來。他又來給我抹眼淚。

一床趙叔說：你們兩個快把眼淚擦乾吧！既然大家都把話說開了，那就開心一點。阿叔你不要總是嘆氣啦，有這麼懂事的兒子，你還有什麼不放心的？

總算是把該說的話都說透，我大大鬆一口氣，有如釋重負的感覺。

我去廁所洗臉，打熱水回來給父親洗臉、擦身體，讓父親吃葡萄。醫生叮囑，他要多吃水果和營養。

忙完之後，我坐在剛換上乾淨床單的三床上，與父親說些村裡的事，突然連打幾個哈欠，倒下去馬上睡著了，還打鼻鼾！我只有累極了，才會打聲音很小的鼻鼾。我聽得到自己的鼻鼾聲，知道自己不該在這個時候睡，更不該在病人的床上睡，但就是醒不過來。

如果不是護士拿個什麼，猛敲床沿的鐵管，我肯定還要繼續睡下去。

護士說：你怎麼能睡在病床上？一會你睡髒了床單，我們不得重新換？（二一）

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