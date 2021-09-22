他曾跟她說起過「一萬」的事，不明白一個女人怎麼會那麼性情多變。女同事倒是問他，「一萬」有沒有定期去醫院複檢，影響內分泌的病灶可能會影響激素，自然也就影響情緒和行為。他這才意識到，「一萬」的種種毛病可能有生理原因。「一萬」有沒有定期複查，他不知道。他想著給她提醒一下，但家裡的氣氛經常是兵荒馬亂、雞飛狗跳，怕一開口，「一萬」又有什麼詞甩出來噎他。幾次話到嘴邊都嚥了下去，久而久之，也就不了了之。

做凡夫俗子，就應該擔起凡夫俗子的責任。終究還是他做得不夠，他沒有主導過這個家、沒有維護過他們兩人的關係、沒有主動解決過問題。有什麼事，他都像鴕鳥把頭埋在沙堆裡，等著捱過去。

天亮了，今天還得出去找「一萬」。到哪兒去找呢？她不會買張火車票、飛機票去外地吧，她什麼事幹不出來啊！

他拉開抽屜，想查看「一萬」的身分證在不在，無意中發現鄉下房子的鑰匙不見了。難道「一萬」會去鄉下？不可能啊，他從沒帶「一萬」去過那裡。

前幾年，他在鄉下小鎮買了一間小瓦房，價格十分便宜，連賣帶送一般。那裡是林區和牧區的交界地，因為氣候酷寒，一年有八個月冬天。。很多人移民 去了南方，鎮子邊緣的平房大多廢棄了，略微像樣一點的才能出售。他有一輛二手吉普車，是孩子出生後買的。有了鄉下的房子，夏天沒事時，他跟朋友開車出城，帶上吃的、喝的，在那裡住上兩日。不是上山打獵，就是去草原騎馬，不用當天趕回家。

他翻箱倒櫃地找鑰匙，書桌左邊的小抽屜是他放鑰匙的固定地點，不可能憑空沒了。難道真的是「一萬」拿走了？

他馬上出去開車，求求你，「一萬」，你就去了鄉下吧！

到達時將近中午。走進小院子，看見房門沒鎖，他驚喜得簡直要大喊出來。（一一）