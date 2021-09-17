他不知道一個正常的家應該是什麼樣，不知道怎麼樣建設、管理一個家，只知道有口飯吃、有地方睡覺就夠了。

當「一萬」喊出愛他的那句話，他感到了震驚、感到了羞恥和卑微。他算什麼男人，他還不如「一萬」這個看起來又傻又刁的女子。「一萬」敢說出來，他不敢說出來，好像一說出來，就折損了他做為男人的氣概。他不說，他從來不溫情脈脈地說出來，這大概一直讓「一萬」耿耿於懷吧！他也不做，他是個男人，怎麼能整天鞍前馬後圍著女人轉？

他的觀念裡，男人得承擔大事。比如，女兒出生後，掙錢變成他生活的最大動力；比如，即使「一萬」的腫瘤 是惡性的，他也會不離不棄。然而，「一萬」並不領他的心，總說他在施捨愛情。

如果「一萬」能像她的媽媽──那個和善、寬容的蒙古女人一樣，也許隱藏在他身上男性的責任感和上進心會被逐漸喚醒。可「一萬」只想把他變成她圈裡的羊，而他最不服的就是鞭子抽。

孩子慢慢長大，他和「一萬」的關係時好時壞，有時太平無事、有時劍拔弩張。他都不知道自己是愛這個女人，還是恨她；是心疼她，還是惡心她；是離不開她，還是懶得折騰，不如跟她一起混下去。

在孩子面前，兩人假裝恩愛，吵架都是到外面去吵。但是，他卻聽見七歲的女兒跟「一萬」說：「媽媽，你以後別再找爸爸那樣的人了，爸爸不愛你。」

他的心悚然一驚，像蒙古長刀劈面揮過來，帶著冷風從頭頂掠過。

他們兩人難以免俗地各自有了外遇。「一萬」並不避諱跟別人在電話裡聊得熱火朝天，肯定是男人，她跟女人聊的是孩子、衣服、好吃的、好玩的。當她聊一些虛無縹緲的話題時，對方肯定就是男人。是那些她喝醉了留宿之處的男人？他無從知曉，無心，也無力追究。（六）