不讓眼淚掉下來（一四）

以前村裡人都說我嬌氣，被母親寵壞了。當時我不服氣，現在回憶起當初的種種，的確如此。剛結婚那會，妻子跟我母親投訴，說我又嬌氣、又挑剔，太多東西不吃，讓她不知怎樣買菜。

母親說：他打小就那樣，他不吃的我不煮，煮熟了不愛吃我自己多吃點。

妻子又好氣、又好笑，從此不再在我母親面前說我半句不是。以往不小心夾了不愛吃的菜到碗裡，半肥的豬肉、雞皮、鴨肉等，我會直接扔掉。有了兒子後，就轉移到兒子的碗上，並且忽悠他：「看，爸爸給你塊好東西。」

後來兒子知道，我不吃的大都不是什麼好東西，但也勉力吃掉，因為我教育 他，長大以後要照顧長輩……

有時我帶兒子回老家，與父母一起吃飯，也上演這一齣。母親批評我、用眼睛瞪我，我都沒當回事，她也就不管啦。

好不容易吃完飯，母親洗碗，我把剩飯、剩菜倒給狗吃。

今天沒發生太特別的事，但到了夜晚，我焦慮的心變得愈發不安。白天，父親絮絮叨叨了好幾次，他已經時日無多，讓我日後必須要照顧好母親。夜晚，母親說我「你該帶上家裡的鑰匙了」，其意義和指向重疊，似乎都是不祥之言。

這些天來的許多畫面在我腦海閃過，不知是犯傻還是走神，慢慢伸手去摸狗頭。狗從喉嚨深處發出可怕的低鳴，齜牙咧嘴像要咬我。我嚇得哆嗦一下，意識到狗是在本能護食。我不該在這個時候打擾牠。

母親問我，父親入院時交的押金用完沒有。我說才交了兩千元，第二天就超了。母親說，如果醫院要求再交錢，不要一次性交太多了，免得醫生看到你交了這麼多錢，拚命亂開藥，開貴的藥。（一四）