我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

不讓眼淚掉下來（一三）

李東文

然後母親又說：自私一點也就罷了，他年紀大，我讓他。關鍵是他不停地發脾氣，沒完沒了地發脾氣。無論人家怎樣做都是錯的，他是全世界最聰明的人，別的人，包括村長、鄉長、縣長，都不如他。天天在家裡說這個不聰明、那個是笨蛋！要不然就是唉聲嘆氣，說自己要去了，這樣活著做人既沒尊嚴，也沒快樂……

我發現母親的眼角有淚花閃爍，不由得一陣心疼。父親年輕時自私，老了以後在自私上多加一項：死亡恐懼。父親焦慮，然後把這焦慮無節制釋放，折磨著身邊的每一個人。

「他現在夜裡動不動就不睡覺，不知是睡不著，還是不肯睡。在屋裡走來走去，來我房間故意吵醒我。說他幾句，像小孩一樣認錯，但只是過一會，等我剛睡著又來。他胡鬧的那些晚上，我別指望睡覺，他總有辦法，把我折騰得陪著他一起受罪。他其實知道這樣的行為不對，只是沒有約束力，甚至連稍微忍耐一下都不願意……」

母親哽咽得說不下去，去電視櫃上拿來一串鑰匙，交我手上。我問母親，有沒有也給明攫一串鑰匙，母親說：只你沒有家裡的鑰匙，明攫一直都有。

這一串鑰匙，當真嚇我一跳，以為母親已經開始跟我交代身後事。

直至如今，我都沒有老家大門的鑰匙。小的時候母親要嘛在家、要嘛在附近的田間做事，總有人來給我開門。去城裡讀中學，周 末回來若家中無人，我就站在村口大聲喊。有時候母親在較遠的田間做事聽不見，旁人聽到幫著往遠處喊，一個接一個喊過去，母親就送鑰匙回來給我，或者託剛好要回村的人帶回來。

「你該帶上家裡的鑰匙了。」母親說。（一三）

上一則

中秋的記憶

下一則

于德蘭編《于斌樞機及他的時代》

延伸閱讀

建商給錯鑰匙…貴州男花18萬 裝潢到鄰居房

建商給錯鑰匙…貴州男花18萬 裝潢到鄰居房
文在寅光復節演講：韓國敞開與日本對話大門

文在寅光復節演講：韓國敞開與日本對話大門
購車超Q選擇...日本Honda為FIT等小車推出狗狗套件

購車超Q選擇...日本Honda為FIT等小車推出狗狗套件
App傳門鎖碼 手機就能入住迪士尼樂園

App傳門鎖碼 手機就能入住迪士尼樂園

熱門新聞

林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

2021-09-11 07:00
台灣知名水彩畫家梁丹丰於6日晚間辭世，她在銘傳任教長達52年，培育無數莘莘學子，對多位知名藝術家影響深遠。（銘傳大學提供）中央社

台灣畫家梁丹丰辭世 旗袍身影永不再

2021-09-07 17:50
墨西哥野生動物攝影師裴瑞托(Alejandro Prieto，左)在2019年獲年度野生動物攝影師獎。Getty Images

2021鳥類攝影大賽首獎作品：停在美墨圍牆前的一隻走鵑

2021-09-13 10:28
劉守仁擔任政戰主任時負責軍史館重建，及航空教育展示館籌備，更親自擔任解說。(圖：劉守仁提供)

「空軍養我一輩子」從軍40年 退伍到航教館當策展人

2021-09-13 07:00
2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
梵谷「橄欖樹和柏樹間的木屋」，1889年10月作於聖雷米，估價約4,000萬美元起。圖／佳士得提供

梵谷、高更、莫內25幅 佳士得紐約印象派11月拍賣

2021-09-09 13:37

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況