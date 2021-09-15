不讓眼淚掉下來（一三）

然後母親又說：自私一點也就罷了，他年紀大，我讓他。關鍵是他不停地發脾氣，沒完沒了地發脾氣。無論人家怎樣做都是錯的，他是全世界最聰明的人，別的人，包括村長、鄉長、縣長，都不如他。天天在家裡說這個不聰明、那個是笨蛋！要不然就是唉聲嘆氣，說自己要去了，這樣活著做人既沒尊嚴，也沒快樂……

我發現母親的眼角有淚花閃爍，不由得一陣心疼。父親年輕時自私，老了以後在自私上多加一項：死亡恐懼。父親焦慮，然後把這焦慮無節制釋放，折磨著身邊的每一個人。

「他現在夜裡動不動就不睡覺，不知是睡不著，還是不肯睡。在屋裡走來走去，來我房間故意吵醒我。說他幾句，像小孩一樣認錯，但只是過一會，等我剛睡著又來。他胡鬧的那些晚上，我別指望睡覺，他總有辦法，把我折騰得陪著他一起受罪。他其實知道這樣的行為不對，只是沒有約束力，甚至連稍微忍耐一下都不願意……」

母親哽咽得說不下去，去電視櫃上拿來一串鑰匙，交我手上。我問母親，有沒有也給明攫一串鑰匙，母親說：只你沒有家裡的鑰匙，明攫一直都有。

這一串鑰匙，當真嚇我一跳，以為母親已經開始跟我交代身後事。

直至如今，我都沒有老家大門的鑰匙。小的時候母親要嘛在家、要嘛在附近的田間做事，總有人來給我開門。去城裡讀中學，周 末回來若家中無人，我就站在村口大聲喊。有時候母親在較遠的田間做事聽不見，旁人聽到幫著往遠處喊，一個接一個喊過去，母親就送鑰匙回來給我，或者託剛好要回村的人帶回來。

「你該帶上家裡的鑰匙了。」母親說。（一三）