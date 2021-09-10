盡頭處，立了一座「且」字形碑，碑上只有幾個放縱恣意的大字：三寶 之墓。碑後是一堵高牆，七、八道巨大的板根放肆地跨了下來，像一個巨人坐在墓龜上。仰頭，是它寬大的身軀和繁茂的枝葉。這景象，在靠牆猛喘的建國心裡好似喚起了什麼。

那碑上，是不是掉了個「公」字？

小紅汗涔涔的臉上，因微喘而潮紅，表情有幾分頑皮，「你知道這裡埋著什麼嗎？」「是三寶太監小時候被割下來、風乾了的寶貝。最後一次航行時，他特地帶了南下，就埋在這地方。景仰他的人為他造了這個大墓。」

牆上陰紋縱走，線條勾勒出一幅航海圖。郵票大小的帆船，密布其間。不同的島形如不同的薯，其間有高山峻嶺，以雙重倒v標示。即便巨大的板根遮蔽了部分畫面，也分割了整體，細根淆亂了筆畫。但那也只不過增加了它獨特的丰采。

驀然腳一疼，建國發現不知什麼時候成了光腳，幾隻黑色水蛭模樣的東西嚙咬著他的腳趾，他驚慌地後退一步。感覺那不像水蛭，俯身細看，伸手想要把牠拔掉，卻發現，不是什麼東西咬著腳趾，而是什麼東西從那裡長了出來。像植物的芽。雖小，卻已是人的形狀，白色、黑色、褐色，有手有腳，有的甚至伸長雙手向他揮舞。有的可能比較膽小，拔腿就跑，鑽進落葉堆裡，或蠕動滾進黑水裡，與蝌蚪同游。

建國雙腳不禁一軟，跌坐在板根上，後腦勺重重撞在石碑上，一陣眩暈讓他閉上了眼。好似有一扇門被推開了，建國立馬失去重心。身體一晃，卻醒了過來。差點摔到地面上，手臂被什麼東西拉扯了一下，是點滴針頭被拔掉了。（五）