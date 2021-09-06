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四分之一英里（二五）

凌嵐

這樣的地方我當然願意去，所以立刻答應了。

入席以後周圍都是專業人士打扮，老作家們也是衣冠楚楚，看不出誰是半仙。大姊忙著跟大家客套，簡單介紹我是國內來的作家，隨後就去接待別人。席間我聽著周圍人熱絡地說話，這些人跟我基本都是第一次見面，我插不進話，只管吃菜，有點無聊。

吃到一半，一個西裝革履的中年人走進來，逕直走到我身邊，問可不可以坐下。那個人戴著厚厚鏡片的眼鏡，我側面看過去，可以看到鏡片內部一圈一圈猶如凝固的漣漪，可見是高度數的近視眼。

我們客氣了一番，各自做了自我介紹。他看我的時候，眼球在鏡片後凸出，兩隻眼球各自有不同的焦距。他說話時，一隻眼球聚焦對面的人，另一隻眼球朝別的方向轉動，那樣子有點滑稽。除了那雙眼睛，他有一種近於悲哀的安靜表情。

他突然問：你有沒有特別想不明白的事？說完這句，好像怕我沒聽見，他又問了一遍。我這才意識到，他就是那個半仙。

我支吾地說了兩句，也沒有說出什麼來。這幾年發生在我身邊的事，不明白的太多了，無論哪一件都要說上半天，我已經到不加選擇，全盤接受的地步，懶得說。半仙聽了我含糊的回答，也沒有再追問。他好像已經忘記自己的問話，跟旁邊一個人聊起一部新電影，從女演員整容說到編劇兼導演的花邊新聞，然後又說起最近那裡開的樓盤，最後說到紐約市因為給下屬發色情自拍照而下台的市長……越說越熱鬧，大家都搶著說話。

這些新聞我都是第一次聽說，我再次被冷落到一邊，我倒沒有太在乎。（二五）

紐約市 導演 電影

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